Вторая зарплата без второй работы: как получать хорошие деньги в свободное время

Подработка в Казахстане часто воспринимается только как разовая услуга в качестве такси или доставки. Но это не так. В стране сегодня ищут самых разнообразных специалистов на несколько часов, на день в неделю и на отдельные задания. Сколько на этом можно заработать, выяснял Zakon.kz.

Кому-то диван, а кому-то – 700 тысяч

На сайтах с вакансиями (сегодня таких платформ больше десятка) есть предложения по работе на неполный день. Это, например, дежурный экспедитор на личном автомобиле в Астане или Уральске. Работать ему предлагают только по воскресеньям с 8:00 до 13:30 за 20 000 тенге. В Шымкенте помощнику повара на производство домашней еды в выходной готовы платить 8 000 тенге за день с 6:00 до 15:00.

Есть и варианты, которые требуют профессиональных навыков. В Алматы юристу на неполный день предлагают от 400 000 до 600 000 тенге. В Усть-Каменогорске электромонтажнику – от 400 000 до 700 000 тенге. В Алматы медсестру в детский сад ищут на четыре утренних часа в будни за 120 000 тенге. Музыкальному руководителю в детском саду в Астане предлагают 150 000 тенге за неполный день, а семейной домработнице – 250 000 тенге.

Иными словами, подработка может выглядеть не как вторая смена, а как несколько часов профессиональной работы в неделю.

После основной работы мозг еще может потрудиться

Самая заметная разница проходит не между платформами, а между видами труда.

Репетиторство – один из примеров, где человек продает прежде всего знания. Так, на портале по найму индивидуальное занятие по математике продолжительностью 60 минут стоит от 6 000 до 8 000 тенге в зависимости от уровня преподавателя. Полуторачасовое занятие – 9 000-12 000 тенге.

При ставке 6 000-8 000 тенге 20 часов занятий в месяц дают 120 000-160 000 тенге, 40 часов – 240 000-320 000 тенге. Но здесь есть важная оговорка: речь идет о стоимости занятий, а не гарантированном заработке преподавателя. Сначала нужно найти учеников и заполнить расписание.

На рынке неполной занятости встречаются и другие специалисты. Вакансии предлагают работу учителям, тренерам, кадровикам, специалистам по соцсетям и по красоте.

Например, квалифицированный мастер ногтевого сервиса в Астане может рассчитывать на 30 000-50 000 тенге за раз.

Включается банальная арифметика: человеку с востребованной профессией не обязательно отдавать подработке весь вечер. Иногда достаточно нескольких клиентов или смен в неделю.

Есть руки и голова? Будет и заработок

Другая платформа устроена по иной модели: здесь не требуется искать постоянного работодателя: исполнитель выбирает конкретную смену, подтверждает выход и получает оплату.

Платформа заявляет доход от 5 000 до 45 000 тенге в день, средний заработок – 10 000 тенге за смену. Продолжительность смены составляет от пяти до 12 часов. Среди доступных заданий – выкладка товаров, погрузка и разгрузка, обслуживание покупателей, сборка заказов.

При этом на самой платформе сейчас видны конкретные предложения:

8 750 тенге за выкладку товаров,

11 100 тенге за погрузку-разгрузку,

9 900 тенге за обслуживание покупателей,

12 500 тенге за сборку заказов.

Если брать заявленный средний доход, десять смен в месяц дадут около 100 000 тенге, двадцать – около 200 000. Но это уже почти полноценная занятость: одна смена может занимать до 12 часов.

Такси: деньги есть, но машина тоже хочет свою долю

Такси остается одним из самых очевидных способов заработать после основной работы. Популярный сервис в Алматы приводит такой ориентир: утром и вечером при занятости 2-4 часа в день водитель может получать 10 000-18 000 тенге, а при 15-20 часах работы в неделю – 80 000-120 000 тенге. Это данные самого сервиса, а не статистика всего рынка.

Однако другой детальный расчет показывает, почему выручку нельзя автоматически считать заработком. Для тарифа "Эконом" сервис приводит выручку 35 000 тенге, расходы на топливо – 8 000-12 000 тенге и чистый – итог 17 000-21 000 тенге за смену.

При этом конкретная экономика зависит от автомобиля, топлива, комиссии таксопарка, продолжительности работы и спроса. Поэтому для человека, который собирается выходить на линию лишь несколько вечеров в месяц, важнее считать не "доход водителя за месяц", а остаток после расходов.

Доставка проще, но и здесь есть нюансы

В доставке ставки тоже сильно различаются. Например, один сервис указывает для Алматы средний заработок курьеров-партнеров на уровне 1 500-1 800 тенге в час. Компания одновременно сообщает о возможности заработать до 500 000 тенге в месяц, но эта цифра зависит от количества часов, заказов и расстояний.

У другого работодателя система устроена иначе: курьер получает фиксированную сумму за заказ, оплату километража и коэффициенты спроса. Для пеших и велокурьеров базовая выплата за заказ составляет 400 тенге, для авто- и мотокурьеров – 520 тенге.

Третья платформа также предлагает свободный график и еженедельные выплаты, однако фиксированной ставки за час на открытой странице для Казахстана не указывает. Доход зависит от выполненных доставок, а дополнительные бонусы предусмотрены за часы пик и другие условия.

Работа по заданию вместо второй работы

Еще одна часть рынка развивается вокруг платформ, где человеку не обязательно устраиваться на постоянную подработку.

Так, электронная биржа Enbek выделяет отдельный каталог платформ для временной занятости и предупреждает: условия, доступность в конкретном городе и порядок выплат определяются каждой платформой отдельно.

GiGi, например, ориентирована на работу бизнеса с самозанятыми исполнителями. Здесь можно брать отдельные задания, а не искать вторую должность. EasyTap идет еще дальше в сторону коротких смен: человек выбирает конкретную работу, выходит в удобный день и после выполнения получает оплату. Такой формат меняет сам смысл подработки. Не обязательно искать еще одно место работы. Можно продавать несколько часов, отдельную смену или конкретный навык.

Как видим, рынок подработки в Казахстане заметно шире привычного набора "такси плюс доставка". Есть короткие смены без опыта, есть разовые задания, есть утренняя или вечерняя работа по профессии, есть репетиторство и услуги, за которые платят существенно больше обычной почасовой ставки.

Ранее мы рассказали, сколько может заработать казахстанский студент в месяц, не бросая учебу.