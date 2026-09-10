Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 10 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,89 тенге, евро – 531,36 тенге, рубля – 5,32 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 451 тенге, продажи – 458 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 523 тенге, продажи – 533 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,35 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 452,7 тенге, продажи – 454,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 527,3 тенге, продажи – 531,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,27 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 453,3 тенге, продажи – 455,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 527 тенге, продажи – 531,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,23. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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