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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 11:08 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 10 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,89 тенге, евро – 531,36 тенге, рубля – 5,32 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 451 тенге, продажи – 458 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 523 тенге, продажи – 533 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,35 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 452,7 тенге, продажи – 454,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 527,3 тенге, продажи – 531,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,27 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 453,3 тенге, продажи – 455,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 527 тенге, продажи – 531,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,23.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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