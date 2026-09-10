Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,89 тенге, евро – 531,36 тенге, рубля – 5,32 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 451 тенге, продажи – 458 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 523 тенге, продажи – 533 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,7 тенге, продажи – 454,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 527,3 тенге, продажи – 531,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,27 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 453,3 тенге, продажи – 455,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 527 тенге, продажи – 531,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,23.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.