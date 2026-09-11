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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 11:14 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 11 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,79 тенге, евро – 524,13 тенге, рубля – 5,31 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 447 тенге, продажи – 454 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 519 тенге, продажи – 529 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,35 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 452,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 522,5 тенге, продажи – 527,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,27 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 452,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 522 тенге, продажи – 528,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,24.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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