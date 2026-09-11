Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 11 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,79 тенге, евро – 524,13 тенге, рубля – 5,31 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 447 тенге, продажи – 454 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 519 тенге, продажи – 529 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,35 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 452,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 522,5 тенге, продажи – 527,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,27 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 452,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 522 тенге, продажи – 528,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,24. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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