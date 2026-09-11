Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,79 тенге, евро – 524,13 тенге, рубля – 5,31 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 447 тенге, продажи – 454 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 519 тенге, продажи – 529 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 452,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 522,5 тенге, продажи – 527,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,27 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 452,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 522 тенге, продажи – 528,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,24.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.