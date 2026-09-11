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Финансы

Курс доллара незначительно изменился на торгах 11 сентября

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 15:42 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 450,91 тенге, поднявшись на 0,56 тенге.

Курс российского рубля вырос до 5,33 тенге (+0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,24 тенге (-0,37).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,7-453 тенге, евро – по 522,1-527,5 тенге, рубли – по 5,15-5,26.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 11 сентября.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость нефти марки Brent, снизившись на 1,67 доллара, составила 106 долларов.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подешевел на 1,17 доллара – до 101,3 доллара.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI в то же время подорожали на 0,93% – до $96,94 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 450,79 тенге, евро – 524,13 тенге, рубля – 5,31 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 сентября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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