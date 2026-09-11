Курс доллара незначительно изменился на торгах 11 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 450,91 тенге, поднявшись на 0,56 тенге.
Курс российского рубля вырос до 5,33 тенге (+0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,24 тенге (-0,37).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,7-453 тенге, евро – по 522,1-527,5 тенге, рубли – по 5,15-5,26.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются 11 сентября.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость нефти марки Brent, снизившись на 1,67 доллара, составила 106 долларов.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подешевел на 1,17 доллара – до 101,3 доллара.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI в то же время подорожали на 0,93% – до $96,94 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 450,79 тенге, евро – 524,13 тенге, рубля – 5,31 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 сентября, можно здесь.