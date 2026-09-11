Курсы валют на выходные дни: 12 и 13 сентября
Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 11 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 450,97 тенге, поднявшись на 0,56 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 523,09 тенге (-0,12).
Курс российского рубля вырос до 5,33 тенге (+0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,24 тенге (-0,37).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,8-453 тенге, евро – по 522,1-527,5 тенге, рубли – по 5,15-5,26.
Утром 11 сентября Национальный банк установил курс доллара в 450,79 тенге, евро – 524,13 тенге, рубля – 5,31 тенге.
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