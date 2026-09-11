#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
450.79
524.13
5.31
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 12 и 13 сентября

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 17:22 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 11 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 450,97 тенге, поднявшись на 0,56 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 523,09 тенге (-0,12).

Курс российского рубля вырос до 5,33 тенге (+0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,24 тенге (-0,37).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,8-453 тенге, евро – по 522,1-527,5 тенге, рубли – по 5,15-5,26.

Утром 11 сентября Национальный банк установил курс доллара в 450,79 тенге, евро – 524,13 тенге, рубля – 5,31 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, высотные дома, многоэтажные дома
17:47, Сегодня
Останутся без света: жесткое предупреждение сделали десяткам ЖК Алматы и Алматинской области
Евро, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
17:11, 11 апреля 2025
Курсы валют на выходные дни: 12 и 13 апреля
курсы валют
17:11, 11 октября 2024
Курсы валют на выходные дни: 12 и 13 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Илья Коновалов в составе &quot;Салавата Юлаева&quot;
18:33, Сегодня
"Салават Юлаев" расстался с вратарём Коноваловым после семи пропущенных шайб от "Барыса"
ФК &quot;Астана&quot; после победы в КПЛ
18:15, Сегодня
"Астана" сообщила о решении финансовых проблем перед матчем с "Ордабасы"
Волонтёры на Almaty Marathon-2026
18:10, Сегодня
15 лет вместе: волонтёры Almaty Marathon разных поколений о том, почему возвращаются на старты
Кори Гауфф рассказала, почему ей сложно понять эмоции Елены Рыбакиной на корте
17:46, Сегодня
Кори Гауфф рассказала, почему ей сложно понять эмоции Елены Рыбакиной на корте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: