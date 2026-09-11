Останутся без света: жесткое предупреждение сделали десяткам ЖК Алматы и Алматинской области

Некоторые жилые комплексы Алматы и Алматинской области сильно задолжали по оплате за электроэнергию. В связи с чем филиал АО "АЖК" – "Энергосбыт" 11 сентября 2026 года обратился с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

В компании заявили, что с 14 сентября 2026 года в отношении должников жилых комплексов, управляющие компании которых имеют задолженность за электроэнергию, будут применяться предусмотренные законом и договорами меры, вплоть до ограничения или прекращения подачи электроэнергии.

"Сегодня сложилась критическая ситуация с оплатой за потребленную электроэнергию. Для обеспечения стабильного и бесперебойного энергоснабжения, особенно в преддверии отопительного сезона, важно своевременно оплачивать за потребленную электроэнергию", – отметили в компании.

Там отдельно обращают внимание жителей на информацию в их счетах-квитанциях.

Для того, чтобы собственники могли видеть и контролировать задолженность своего дома, с августа 2026 года в квитанции предусмотрена дополнительная строка с информацией о задолженности ОСИ, КСК или управляющей компании за электроэнергию.

"Если вы видите задолженность по своему дому, рекомендуем обратиться в ОСИ, КСК или управляющую компанию и уточнить причины образования задолженности и сроки ее погашения. Просим своевременно погасить имеющуюся задолженность и не допускать ее образования", – обратились в филиале "АЖК".

Компания также опубликовала список жилых комплексов и микрорайонов по Алматы и Алматинской области, имеющих задолженность за потребленную электрическую энергию и подлежащих отключению на 14 сентября 2026:

1. ЖК "Medeu city" – 102,18 млн тенге.

2. ЖК "Мирас" – 48,51 млн тенге.

3. ЖК "Etasa Резиденс" – 40,77 млн тенге.

4. ЖК "Meridian Apartments" – 39,48 млн тенге.

5. ЖК "Four Seasons" – 28,76 млн тенге.

6. ЖК Ожет – 28,40 млн тенге.

7. ЖК "София" – 24,83 млн тенге.

8. Микрорайон Ерменсай – 20,06 млн тенге.

9. ЖК Titul town – 19,49 млн тенге.

10. ЖК Melody – 18,20 млн тенге.

11. ЖК "Есентай Сити" – 18,09 млн тенге.

12. Жилой массив ТОО "BeyAzh Trans" – 14,95 млн тенге.

13. ЖК Хан Тенгри – 11,42 млн тенге.

14. ЖК "Lancashire" – 10,71 млн тенге.

15. ЖК Alatau Golf Residents – 9,90 млн тенге.

16. ЖК Biography – 9,13 млн тенге.

17. ЖК "Sahon Yard" – 7,89 млн тенге.

18. ЖК Таим Сити – 7,25 млн тенге.

19. Жилые дома Каталбаев С.Н. – 6,75 млн тенге.

20. ПК "Асу" – 6,13 млн тенге.

21. ЖК Qadam – 5,54 млн тенге.

22. ПК "СО" Кайнар – 5,24 млн тенге.

23. ЖК "Ожет Плюс" – 5,16 млн тенге.

24. ЖК Мейрам парк – 3,82 млн тенге.

25. Дачный массив Джомиев Х.Н. – 3,63 млн тенге.

26. Дачи Наурзбеков Б.Н. – 3,42 млн тенге.

27. ЖК "Жардин" – 2,86 млн тенге.

28. Жилой массив Бейсеев А.Е. – 2,77 млн тенге.

29. ЖК Баганашыл – 2,54 млн тенге.

30. ЖК "Serenity park" – 2,45 млн тенге.

31. ЖК Bromelia – 2,42 млн тенге.

32. ПКСТ "Дружба-Спорт" – 2,18 млн тенге.

33. ПК "СТ" Алма – 1,75 млн тенге.

34. Жилой массив Алсиеуов К.Е. – 1,69 млн тенге.

35. ЖК "Тау Самал на Навои" – 649 тыс. тенге.

36. Водозаборная башня Абетаев Н.А. – 297 тыс. тенге.

37. ПТ "Таутаган 64" – 297 тыс. тенге.

38. ПоК "ФорумАйнабулак" – 44 тыс. тенге.

8 сентября 2026 года жителей Алматы и Алматинской области предупредили о росте тарифов на электроэнергию.