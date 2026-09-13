Назван вид богатства, который приносит одно сплошное несчастье

На фоне резкого роста зарплат в сфере искусственного интеллекта быстро разбогатевшие представители этой индустрии часто сталкиваются с так называемым синдромом внезапного богатства, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, вокруг предпринимателей, неожиданно разбогатевших после продажи бизнеса, формируется целая индустрия консультантов, помогающих им справиться с последствиями резкого обогащения.

Одна из героев материала – основательница софтверного стартапа Анастасия Королева, которая продала свою компанию за девятизначную сумму с единовременной выплатой и вместо ожидаемой легкой жизни столкнулась с годами тревожности и болезненным разводом.

Похожие истории приводят и другие издания. Так, британский предприниматель Эндрю Халберт после продажи компании Pareto Facilities Management за десятки миллионов фунтов признавался The Times , что резкое обогащение обернулось для него чувством вины и тревогой, а не радостью; спортивный автомобиль, купленный сразу после сделки, он впоследствии продал с убытком.

Похожий эффект описывает Quartz: на фоне ожидаемых IPO SpaceX, OpenAI и Anthropic мультимиллионерами могут стать порядка 12 тысяч сотрудников технологических компаний.

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