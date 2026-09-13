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Финансы

Назван вид богатства, который приносит одно сплошное несчастье

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 07:56 Фото: unsplash
На фоне резкого роста зарплат в сфере искусственного интеллекта быстро разбогатевшие представители этой индустрии часто сталкиваются с так называемым синдромом внезапного богатства, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, вокруг предпринимателей, неожиданно разбогатевших после продажи бизнеса, формируется целая индустрия консультантов, помогающих им справиться с последствиями резкого обогащения.

Одна из героев материала – основательница софтверного стартапа Анастасия Королева, которая продала свою компанию за девятизначную сумму с единовременной выплатой и вместо ожидаемой легкой жизни столкнулась с годами тревожности и болезненным разводом.

Похожие истории приводят и другие издания. Так, британский предприниматель Эндрю Халберт после продажи компании Pareto Facilities Management за десятки миллионов фунтов признавался The Times, что резкое обогащение обернулось для него чувством вины и тревогой, а не радостью; спортивный автомобиль, купленный сразу после сделки, он впоследствии продал с убытком.

Похожий эффект описывает Quartz: на фоне ожидаемых IPO SpaceX, OpenAI и Anthropic мультимиллионерами могут стать порядка 12 тысяч сотрудников технологических компаний.

Ранее мы писали о том, что цены на аренду жилья бьют рекорды: сколько стоит сегодня снять квартиру в городах Казахстана.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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