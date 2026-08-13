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Советы

Названы важные человеческие навыки в эпоху ИИ

Человеческие навыки в работе, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 08:02 Фото: pixabay
Forbes собрал пять навыков, которые во времена бума искусственного интеллекта внезапно начали цениться гораздо выше, сообщает Zakon.kz.

По мнению читателей Forbes, это один из первых примеров, когда публично заявляют, что человечность никогда не перестанет цениться на рынке. Эксперты называют это термином "человеческая премия".

Первый ценный человеческий навык – суждение.

К примеру, пока ИИ предлагает по 20 вариантов решения, кто-то должен понимать, какой из них реально решает ситуацию. Ценным сотрудником в 2026 году считается не тот, кто получил ответ от ИИ быстрее всех, а тот, кто знает, какой ответ нельзя использовать.

Второй навык – коммуникация. Так или иначе, одним из самых дорогих навыков является возможность объяснять, договариваться, убеждать и объявлять плохие новости.

"Хотите роста – качайте этот навык", – советуют эксперты.

Третий навык – любопытство.

На коне в любой компании будут те, кто умеют и хотят задавать хорошие вопросы и искать на них ответы.

Четвертый – критическое мышление.

Сами знаете, что ИИ любит ошибаться, поэтому нужно уметь вовремя остановиться и задать вопрос "Стоп. Кажется, тут что-то не так".

"Пока все доверяют ИИ и пропускают все мимо, нужно включать мозг. За это готовы платить", – говорится в публикации Forbes.

Пятый – межличностный интеллект. Тут Forbes прямо говорит про человеческие отношения.

"Нужно уметь решать конфликты и видеть, когда в команде теряется мотивация. Качая этот навык, вы не только зарекомендуете себя как хорошего специалиста, но и сможете выделяться", – убеждены специалисты.

Так уж получается, что искусственный интеллект активно удешевляет интеллект и решает многие задачи, но одновременно повышает стоимость человеческого суждения.

"Главная ценность – в человеческих навыках", – подчеркивают авторы публикации.

Известный стилист Александр Рогов рассказал о том, что крупные дизайнеры переосмыслили рабочую одежду.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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