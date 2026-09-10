Цены на аренду жилья бьют рекорды: сколько стоит сегодня снять квартиру в городах Казахстана

Осень не только оживила арендный рынок в Казахстане, но сделала ценовой разрыв между городами просто огромным: стоимость одного квадратного метра в столице и на периферии отличается почти в 2,5 раза, сообщает Zakon.kz.

Квартирный ценник знает только одно направление

Средняя стоимость благоустроенного жилья по стране достигла 5 350 тенге за квадратный метр. Как утверждают специалисты Бюро национальной статистики АСПиР РК, только за месяц цены прибавили 4,2%, а за год – 17%.

Понятно, что общая цифра дает лишь представление о направлении движения. В разных городах рынок живет по своим правилам: где-то месячный прирост оказался почти незаметным, а где-то стоимость квадратного метра подскочила сразу на несколько процентов.

Сильнее всего в августе подорожали квартиры в Костанае – на 5,9%. Петропавловск добавил 5,5%, Туркестан – 5,3%, Караганда и Шымкент – по 5%. В Астане цены выросли на 4,9%, в Алматы – на 4,4%. Скромнее всего изменение выглядело в Уральске, где показатель увеличился на 0,8%.

Северные города удивили темпами, Алматы – дороговизной

За год расстановка получается еще любопытнее. Пока Алматы и Астана прибавили 18,1% и 17,5% соответственно, в Павлодаре цены взлетели на 42,5%, а в Петропавловске – на 39,1%.

Петропавловск вообще оказался среди самых заметных историй нынешнего рынка. Город весь год показывает один из самых высоких годовых темпов и входит в пятерку самых дорогих по стоимости съемного квадратного метра.

Самые дорогие арендные квартиры сегодня – в южной столице: 6 224 тенге за квадратный метр. В Астане средняя стоимость составляет 6 079 тенге.

Для условной квартиры площадью 50 квадратных метров это примерно 311 тыс. тенге в Алматы и 304 тыс. в Астане. Речь идет о простом пересчете статистической цены квадратного метра, а не о средней стоимости конкретного предложения на рынке.

По словам многих экспертов, на высокие цены в двух городах влияет большое количество студентов. Например, однокомнатные квартиры (40-42 кв.м.) в районах Алматы, относительно близких к крупным учебным корпусам, предлагаются в диапазоне до 300 тыс. тенге в месяц – на 10-15% выше среднегородского значения.

Следом по стоимости съемного жилья идут Караганда, где квадратный метр обходится в 5 219 тенге, Петропавловск – 4 947 тенге и Атырау – 4 509 тенге. Шымкент пока заметно дешевле двух крупнейших городов страны: 4 544 тенге за квадратный метр.

Где жилье более доступное?

На другом конце ценовой шкалы находится Тараз. Здесь за квадратный метр в среднем просят 2 558 тенге. Немного дороже жилье в Туркестане – 2 914 тенге. В Актобе средняя цена составляет 3 381 тенге, в Кызылорде – 3 405, в Костанае – 3 420, в Уральске – 3 433.

Разница между Алматы и Таразом составляет 3 666 тенге на каждом квадратном метре. Для квартиры площадью 50 квадратных метров это уже около 183 тыс. тенге в месяц.

При этом низкий ценник не гарантирует медленного роста. Туркестан, например, прибавил за один только август 5,3%, хотя за год его показатель увеличился на более умеренные 11,7%.

Пять лет назад все было иначе

Нынешние цены особенно интересно выглядят на фоне сентября 2021 года. Тогда средняя стоимость благоустроенного жилья по Казахстану составляла 1 877 тенге за квадратный метр.

За пять лет изменилась не только сумма, но и лидеры.

В 2021 году самым дорогим городом была Астана: 3 443 тенге за квадратный метр. Алматы был на втором месте с 3 062 тенге.

В Петропавловске пять лет назад квадратный метр стоил 1 539 тенге. Теперь – 4 947 тенге.

В Караганде цена выросла с 1 980 до 5 219 тенге. В Семее – с 1 452 до 4 031, в Усть-Каменогорске – с 1 677 до 3 999. В Шымкенте стоимость увеличилась с 21 00 до 4 544 тенге, в Алматы – с 3 062 до 6 224.

А вот Туркестан за тот же период прошел совсем другой путь: с 2 307 до 2 914 тенге.

Получается, за пять лет города разошлись гораздо сильнее. Петропавловск приблизился к ценам крупнейших мегаполисов, Алматы вышел на первое место, а южные города Казахстана по-прежнему остаются среди наиболее доступных рынков.

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