Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,91 тенге, евро – 522,69 тенге, рубля – 5,33 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 448 тенге, продажи – 455 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 520 тенге, продажи – 530 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,07 тенге, продажи – 5,27 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 448,7 тенге, продажи – 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 519,5 тенге, продажи – 524,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,11 тенге, продажи – 5,23 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 448,4 тенге, продажи – 450,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 520,3 тенге, продажи – 525,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,22.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.