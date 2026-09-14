Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 сентября

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 14 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,91 тенге, евро – 522,69 тенге, рубля – 5,33 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 448 тенге, продажи – 455 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 520 тенге, продажи – 530 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,07 тенге, продажи – 5,27 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 448,7 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 519,5 тенге, продажи – 524,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,11 тенге, продажи – 5,23 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 448,4 тенге, продажи – 450,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 520,3 тенге, продажи – 525,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,22. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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