Сколько казахстанцев сняли с очереди на жилье

Заместитель председателя АО "Отбасы банк" Жансултан Матай на брифинге в СЦК 15 сентября 2026 года рассказал о планах провести проверку списка очередников, нуждающихся в жилье, передает корреспондент Zakon.kz.

Жансултан Матай напомнил, что в 2026 году Отбасы банку передана от акиматов функция по распределению жилья среди очередников.

"На сегодня выдано более 10 тыс. ипотечного жилья и более 19 тыс. арендного жилья. Таким образом, более 29 тыс. человек сняты с очереди по случаю получения жилья. Еще более 64 тыс. человек сняты с очереди по итогам проверок", – сказал он.

В планах банка – провести второй этап инвентаризации по регионам.

"По нашим данным, 30-40% не являются реально нуждающимися. С октября прошлого года мы говорим людям, которые стоят в очереди, что им могут выделить жилье, но чтобы его получить, они должны обновить информацию о себе в базе очередников, то есть пройти инвентаризацию. Но более половины людей не спешат этого делать. Это о чем говорит? О том, что если они пройдут инвентаризацию, то могут лишиться права стоять в очереди", – добавил спикер.

Провести эту работу в полной мере, по его словам, ранее мешало требование о даче согласия на обработку персональных данных от граждан.

"Сейчас нам, как Национальному институту развития, разрешено проводить инвентаризацию без согласия человека. Мы эту работу продолжим. И думаю, что многие потеряют очередь", – считает зампред Отбасы банка.

Ранее председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК Бахытжан Жунисбеков рассказал, сколько очередников получат жилье в 2026 году.