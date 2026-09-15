#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
Общество

Могут ли ужесточить требования по женской ипотеке "Умай"

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 14:28 Фото: freepik
Заместитель председателя АО "Отбасы банк" Жансултан Матай на брифинге в СЦК 15 сентября 2026 года рассказал, сколько женщин успели подать заявки 31 августа по программе "Умай", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты заметили, что прием заявок по данной жилищной программе закрылся уже через несколько часов. В других выгодных жилищных программах спрос также превышал предложение. Они поинтересовались, планируется ли увеличить их финансирование, чтобы закрыть потребность или может быть, в планах ужесточить требование к участникам.

"31 августа стартовала программа "Умай" и принято было 855 заявок от участниц. Все они получили предварительное одобрение. Теперь у них есть время для поиска квартир и оформления кредита. Я хотел бы отметить, что средняя сумма запрашиваемого займа среди участниц программы – 23,4 млн тенге. Самой молодой участнице – 18 лет. Самой старшей – 63 года", – сказал в ответ Жансултан Матай.

Он напомнил, что средства для реализации этой программы предоставил "Азиатский банк развития".

"Банк заранее перечислил "Отбасы банку" первый транш в размере 9 млрд тенге. Учитывая высокую активность со стороны казахстанских женщин мы обратились в АБР с просьбой о досрочном выделении второго транша. Всего на программу предусмотрено 90 млрд тенге. Требования к участникам пока не меняются", – резюмировал зампред банка.

11 августа 2026 года председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова сообщила, что по женской ипотеке женщины могут приобрести как первичное, так и вторичное жилье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку
15:12, Сегодня
Сколько казахстанцев сняли с очереди на жилье
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
12:01, 11 августа 2026
Когда запустят женскую ипотеку "Умай" – названы сроки
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
15:32, 10 марта 2026
Программу женской ипотеки "Умай" планируют продлить в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
15:22, Сегодня
Почему звёздные спортсмены из Казахстана в тени на мировой арене: разбор
46-я Всемирная шахматная Олимпиада
15:21, Сегодня
Кто представит Казахстан на Всемирной шахматной Олимпиаде в Узбекистане
Елена Рыбакина на награждении на US Open
15:11, Сегодня
Сборная Казахстана фаворит на победу в Кубке Билли Джин Кинг после триумфа Рыбакиной
Елена Рыбакина с трофеем US Open
14:54, Сегодня
Рыбакина заплатит 2,5 миллиона долларов налогов после триумфа на US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: