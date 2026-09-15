Могут ли ужесточить требования по женской ипотеке "Умай"

Заместитель председателя АО "Отбасы банк" Жансултан Матай на брифинге в СЦК 15 сентября 2026 года рассказал, сколько женщин успели подать заявки 31 августа по программе "Умай", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты заметили, что прием заявок по данной жилищной программе закрылся уже через несколько часов. В других выгодных жилищных программах спрос также превышал предложение. Они поинтересовались, планируется ли увеличить их финансирование, чтобы закрыть потребность или может быть, в планах ужесточить требование к участникам.

"31 августа стартовала программа "Умай" и принято было 855 заявок от участниц. Все они получили предварительное одобрение. Теперь у них есть время для поиска квартир и оформления кредита. Я хотел бы отметить, что средняя сумма запрашиваемого займа среди участниц программы – 23,4 млн тенге. Самой молодой участнице – 18 лет. Самой старшей – 63 года", – сказал в ответ Жансултан Матай.

Он напомнил, что средства для реализации этой программы предоставил "Азиатский банк развития".

"Банк заранее перечислил "Отбасы банку" первый транш в размере 9 млрд тенге. Учитывая высокую активность со стороны казахстанских женщин мы обратились в АБР с просьбой о досрочном выделении второго транша. Всего на программу предусмотрено 90 млрд тенге. Требования к участникам пока не меняются", – резюмировал зампред банка.

11 августа 2026 года председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова сообщила, что по женской ипотеке женщины могут приобрести как первичное, так и вторичное жилье.