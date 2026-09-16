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Финансы

Импорт в Казахстане подешевел: что произошло с ценами на еду, авто и технику

заграничные продукты и товары, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 16:11 Фото: Zakon.kz
Крепкий тенге начал отражаться на стоимости импортных поставок, но по разным товарам эффект оказался двузначным. Где снижение заметнее всего, а какие товары еще "сопротивляются", выяснял Zakon.kz.

Тенге окреп, и импорт стал послушнее

По данным Бюро национальной статистики, в июле 2026 года цены на импортные поступления в Казахстан оказались на 2,8% ниже, чем были в начале января. Только за последний месяц импорт подешевел на 1,8%.

Отметим, что речь идет именно об индексе цен импортных поступлений, то есть о стоимости товаров на этапе их ввоза в Казахстан. Это не статистика розничных цен, поэтому снижение импортной цены не означает автоматического падения ценника в магазине на те же 2,8%.

Клубнеплоды и корнеплоды как лидеры дезинфляции

По отдельным группам разница весьма заметная. Сильнее всего снизились цены на импортные овощи и некоторые "съедобные корнеплоды и клубнеплоды" (так статистика называет картошку, морковку, свеклу, репу, редис и т.д.) – на 21,5% с начала года.

Привозные яблоки, груши и айва подешевели на 10,6% , заграничное мясо и мясные субпродукты – на 8,9%, молочная продукция и яйца – на 7,6%.

Колбасы и колбасные изделия стали дешевле на 6,8%, жиры и масла – на 5%, чай – на 4,6%.

Но снижение оказалось далеко не всеобщим. Например, импортная рыба с декабря подорожала на 2,6%, а сахар и кондитерские изделия – на 4,3%.

Импорт трикотажной одежды с начала года подешевел всего на 0,3%. По остальной одежде снижение составило 3,2%, по обуви и головным уборам – 2%. В целом текстиль и текстильные изделия подешевели на 1,2%.

Есть и любопытный пример с шоколадом: в июле его импортная цена была на 3,1% ниже декабрьской, хотя средний показатель за январь-июль оказался на 40,7% выше уровня годом ранее. Но здесь причина не в тенге и не в нашей инфляции. В 2025 году резко выросли мировые цены на какао из-за дефицита какао-бобов после неурожая в Западной Африке. В 2026 году предложение восстановилось, поэтому мировые цены пошли вниз.

Иномарки стали доступнее

На автомобильном рынке снижение заметнее, чем по многим другим импортным товарам. По данным БНС, новые легковые автомобили в июле 2026 года стоили на 12,2% дешевле, чем годом ранее.

При этом индекс цен импортных поступлений показывает снижение цен "на средства наземного транспорта и их части" (термины БНС): в июле показатель составил 97,3% к декабрю 2025 года.

Все сказанное, опять же, не означает, что конкретная иномарка в автосалоне автоматически подешевела на такую же величину: индекс импортных поступлений отражает цены в момент ввоза, до накруток в магазинах.

Почему темпы роста тенге выше, чем темпы снижения цен?

На первый взгляд возникает парадокс: национальная валюта стремительно укрепляется, стоимость многих импортных поставок снижается, но покупатель не видит такой же динамики в магазине.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев объясняет это так: влияние курса на цены всегда было асимметричным. Укрепление национальной валюты редко приводит к быстрому снижению стоимости товаров и услуг, тогда как ослабление курса гораздо быстрее отражается на ценах.

"Это называют "эффектом храповика": цены легко идут вверх, но после улучшения условий не спешат возвращаться назад".Арман Бейсембаев

При этом, по словам Бейсембаева, валютный курс вообще не является единственной причиной роста цен. Составляющих инфляции в РК очень много – от роста денежной массы до геополитических факторов.

Финансист Расул Рысмамбетов обращает внимание на временной лаг. Товар, который сейчас продается в магазине, мог быть закуплен импортером еще при более слабом тенге и более дорогом долларе.

По его мнению, заметное снижение цен может проявиться при условии, что нынешняя ситуация с курсом сохранится достаточно долго. Оценивать этот эффект имеет смысл ближе к концу года.

Ранее мы рассказали о том, как сильный тенге снизил цены на вторичное жилье в городах Казахстана.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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