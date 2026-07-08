От баранины до автомобилей: что сильнее всего подорожало и подешевело в Казахстане

Показатель инфляции в РК складывается из изменений цен на 537 товаров и услуг. Но общий индекс отражает лишь среднюю картину, тогда как стоимость отдельных товаров может меняться в разы быстрее. Zakon.kz изучил, какие позиции сильнее всего подорожали и подешевели с января и за 12 месяцев.

Морковь против помидоров

За шесть месяцев общий уровень цен вырос на 5,1%, однако отдельные товары и услуги показали куда более заметную динамику.

По данным БНС АСПиР РК, среди продуктов питания главным рекордсменом стала морковь, которая с декабря подорожала на 60,8%. Следом идут картофель (+46%), репчатый лук (+43,3%), баранина (+15,2%), лапша (+15,3%), овсяная крупа (+11,1%), лимоны (+10,8%), кофе (+9,5%), майонез (+9,3%) и колбасные изделия, прибавившие около 9%.

Одновременно заметно подешевели сезонные овощи. Огурцы стали дешевле сразу на 59,9%, помидоры – на 34,5%, бананы – на 6,9%, апельсины – на 9,2%, рис – на 4,2%.

Среди непродовольственных товаров быстрее всего росли цены на отдельные лекарства. Ацетилсалициловая кислота с начала года подорожала на 38,8%, Но-шпа – на 29,1%, Смекта – на 22,6%, активированный уголь – на 17,9%, золотые обручальные кольца – на 17,6%, телевизоры и зарядные устройства – на 15,8%, цемент – на 15,4%.

В то же время автомобили стали дешевле на 7,7%. Снизились цены и на некоторые лекарственные препараты: Индапамид подешевел на 22%, Канефрон и Энап – на 4,9%.

Среди услуг наиболее заметно выросла стоимость посещения бассейнов (+17,4%), маникюра (+10,9%), парикмахерских услуг (+10,9%), железнодорожных перевозок (+12,6%), а также медицинских услуг: лечения кариеса (+12,5%), консультаций врачей (+14,3%) и УЗИ брюшной полости (+11,4%).

При этом стоимость холодной воды за полгода увеличилась на 6,3%, тогда как вывоз мусора, напротив, немного подешевел (-0,8%).

Мясо дорожает, машины дешевеют

По сравнению с июнем прошлого года общая инфляция составила 10,3%, однако и здесь разброс цен оказался значительно шире.

Среди продуктов питания сильнее всего подорожала баранина – на 29%. Далее следуют шоколад (+24,5%), кофе (+23,2%), лимоны (+19,8%), шоколадные конфеты (+18,4%), майонез (+18,2%), говядина (+17,9%) и бутилированная питьевая вода (+16,9%).

В то же время овощной рынок показал противоположную динамику. Свекла за год подешевела на 26,9%, помидоры – на 23,8%, огурцы – на 20,8%, репчатый лук – на 15,9%. Дешевле стали также рис, бананы и апельсины.

Среди непродовольственных товаров абсолютными лидерами роста вновь оказались медикаменты. Активированный уголь подорожал на 75,2%, ацетилсалициловая кислота – на 74,1%, парацетамол – на 50,8%, Но-шпа – на 48,8%, Смекта – на 35%, Корвалол – на 30,9%.

Высокие темпы роста показала и электроника. Телевизоры стали дороже на 37,5%, наручные часы – на 32,9%, беспроводные наушники – на 23,5%, ноутбуки – на 22,4%, планшеты – на 22,3%. Цемент за год прибавил 21,4%.

Одновременно автомобили стали одной из немногих крупных категорий, где цены снизились. По сравнению с июнем прошлого года они подешевели на 9,9%.

Постричься и помыться стало дороже

В сфере услуг наиболее заметно выросла стоимость посещения театров (+37,9%) и бассейнов (+25,6%). Продолжили дорожать стоматологические услуги: лечение кариеса стало дороже на 18%, удаление зуба – на 15,8%, консультации врачей-специалистов – на 16,1%.

При этом наиболее необычная динамика зафиксирована в коммунальной сфере. Стоимость холодной воды по сравнению с июнем прошлого года снизилась сразу на 40,8%, став одним из самых заметных исключений на фоне общей инфляции.

Ранее председатель Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что в этом году прогнозируется инфляция в диапазоне 9-11%. Среди внутренних факторов риска, по мнению главы регулятора – возобновление роста тарифов ЖКХ, цен на ГСМ, а также рост монетарной базы.