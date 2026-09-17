Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,88 тенге, евро – 513,26 тенге, рубля – 5,28 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 443 тенге, продажи – 450 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 509 тенге, продажи – 519 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 4,95 тенге, продажи – 5,15 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 444,5 тенге, продажи – 446,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 510,8 тенге, продажи – 516,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,12 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 444,1 тенге, продажи – 446,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 509,8 тенге, продажи – 516,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,04 тенге, продажи – 5,12.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.