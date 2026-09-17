Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 17 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,88 тенге, евро – 513,26 тенге, рубля – 5,28 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 443 тенге, продажи – 450 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 509 тенге, продажи – 519 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 4,95 тенге, продажи – 5,15 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 444,5 тенге, продажи – 446,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 510,8 тенге, продажи – 516,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,12 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 444,1 тенге, продажи – 446,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 509,8 тенге, продажи – 516,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,04 тенге, продажи – 5,12. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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