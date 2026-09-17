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Финансы

Какой курс доллара заложили в проекте бюджета на 2027 год

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 12:03 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на презентации проекта трехлетнего бюджета в Курултае 17 сентября 2026 года рассказал, какой курс доллара заложен на 2027 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Наталья Годунова отметила, что крайне важным является качественное исполнение доходной части бюджета, и в этой связи одним из основных индикаторов, который влияет на этот показатель, является курс доллара.

"По проекту республиканского бюджета 2026 года курс был предусмотрен завышенный – в размере 540 тенге за доллар. Что создавало риски при исполнении доходной части бюджета. Вопрос – какой курс доллара предусмотрен на 2027 год и насколько он обоснован?" – поинтересовалась она.

Азамат Амрин отметил, что ранее в прогнозе на этот год был заложен курс 540 тенге за доллар.

"Но вы знаете, что у нас бюджетный процесс и мы планировали 2026 год в августе – июле 2025 года. На тот момент у нас как раз курс был 540 и даже было 550-554 тенге. Соответственно, по той динамике, что у нас была, мы видели, что в целом ожидается такой курс. Соответственно, и в плане этого года у нас было заложено 540 тенге. Теперь по этому году мы видим, какая динамика в этом году, – 480 тенге мы закладываем, так как с начала года средний курс выходит 478 тенге... Мы консервативно заложили 480 тенге. Мы можем прийти с уточнением к вам с этим вопросом, но пока сейчас оснований таких нет", – ответил он.

Ране вице-спикер Курултая Дания Еспаева прокомментировала проект трехлетнего бюджета страны.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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