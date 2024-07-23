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Законодательство РК

Всеобщее декларирование: какие ошибки допускают казахстанцы при сдаче декларации

отчет, налоговики, КГД, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 10:38 Фото: pixabay
В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, на что нужно обращать внимание при заполнении декларации, чтобы не допустить ошибок, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане подают декларацию об активах и обязательствах физического лица, то есть так называемую "входную" декларацию, руководители, учредители, участники юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги.

"При заполнении декларации некоторые декларанты допускают ошибки, в частности, неверно указывают налоговый период: вместо 2024 года указывают 2023 год. Также имеются ошибки при выборе категории налогоплательщика, то есть вместо категории В (лица, подлежащие декларированию по третьему этапу) выбирают категорию А (кандидаты на госслужбу либо на выборную должность). То есть декларанты третьего этапа указывают год 2024 и категорию В, и все сведения отражают по состоянию на 31 декабря 2023 года", – отметили в ведомстве.

Ранее в КГД сообщили, что такие ошибки можно исправить путем отзыва декларации.

Отмечается, что декларацию нужно подать до 15 сентября. 

7 июня главный эксперт Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова пояснила, какие штрафы грозят казахстанцам, если они вовремя не предоставят налоговикам декларацию. Она же рассказала, что нужно указать в декларации.

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