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Финансы

Почему не все пособия будут индексироваться, объяснили в Минфине

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 15:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы на брифинге в Курултае 17 сентября 2026 года рассказал, какие изменения предлагаются в части социальной поддержки населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему для расчета отдельных социальных пособий предусматривается сохранение МРП и прожиточного минимума на уровне 2026 года.

"Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай отметила, что социальные пособия нельзя рассматривать как основной источник дохода семьи, то есть это какие-то минимальные гарантии со стороны государства. И здесь предлагается изменить подходы. Я условно скажу: они предлагают перенаправить средства, чтобы людям дать возможность находить работу, – на поддержку Центра поддержки семьи, Центра карьерного роста. То есть в основном эти расходы будут перенаправлены на цели, чтобы стимулировать людей повышать собственные доходы. Самое важное – в Минтруда говорят, что ухудшения доходов населения в этом направлении не прогнозируется", – ответил он.

Между тем Виктория Шегай отметила, что в проекте республиканского бюджета предусматриваются отдельные виды МРП и прожиточного минимума для отдельных видов пособий.

"Необходимо отметить, что пособие – это только часть гарантированной государством меры социальной защиты граждан, которые находятся в определенных жизненных ситуациях. Учитывая, что, скажем так, автоматическая индексация части этих мер не влияет на улучшение в целом благосостояния и экономической независимости данных лиц, соответственно, было принято решение о том, чтобы повышение этих пособий переиндексировать на другой среднесрочный период – раз в три года, в частности", – пояснила она.

При этом она заявила, что одновременно улучшаются, усиливаются меры по сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для оказания им системных мер поддержки по их выведению из состояния нуждаемости, по обеспечению условий для их самостоятельной занятости.

"В этом направлении, вы знаете, ряд мер принимается по сопровождаемой занятости, повышению эффективности работы карьерных центров, а также центров поддержки семьи для того, чтобы предоставить им возможность самостоятельно обеспечить свою экономическую активность и повышать таким образом благосостояние своей семьи", – резюмировала вице-министр.

Ранее Абзал Бейсенбекулы на брифинге в Курултае рассказал, как правительство будет сокращать дефицит бюджета.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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