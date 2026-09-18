Хорошие новости для алматинцев: в городе откроют ярмарку с доступными ценами

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Акимат Алматы обратился с хорошей новостью к жителям. В День города, 20 сентября 2026 года, в микрорайоне "Казахфильм" Бостандыкского района состоится открытие обновленной ярмарки выходного дня, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, после модернизации территория ярмарки составляет 49 соток. Теперь здесь предусмотрено 112 торговых мест. "После открытия администрирование коммунального рынка и контроль за соблюдением рекомендованных цен будет осуществлять АО "СПК "Алматы". Пресс-служба акимата Алматы По данным городских властей, проведение ярмарок выходного дня является одним из важнейших инструментов обеспечения жителей города качественными продуктами питания по доступным ценам. "Благодаря прямому участию фермеров и отечественных сельхозтоваропроизводителей продукция реализуется без посредников". Пресс-служба акимата Алматы Материал по теме Перед выходными жителям Астаны сообщили приятную новость 28 августа жителям Алматы также рассказывали, где и когда пройдет ярмарка сельхозпродукции.

Поделитесь новостью