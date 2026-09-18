Хорошие новости для алматинцев: в городе откроют ярмарку с доступными ценами
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат Алматы обратился с хорошей новостью к жителям. В День города, 20 сентября 2026 года, в микрорайоне "Казахфильм" Бостандыкского района состоится открытие обновленной ярмарки выходного дня, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в ведомстве, после модернизации территория ярмарки составляет 49 соток. Теперь здесь предусмотрено 112 торговых мест.
"После открытия администрирование коммунального рынка и контроль за соблюдением рекомендованных цен будет осуществлять АО "СПК "Алматы".Пресс-служба акимата Алматы
По данным городских властей, проведение ярмарок выходного дня является одним из важнейших инструментов обеспечения жителей города качественными продуктами питания по доступным ценам.
"Благодаря прямому участию фермеров и отечественных сельхозтоваропроизводителей продукция реализуется без посредников".Пресс-служба акимата Алматы
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28 августа жителям Алматы также рассказывали, где и когда пройдет ярмарка сельхозпродукции.
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