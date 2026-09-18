#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
444.58
510.29
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
444.58
510.29
5.27
Общество

Хорошие новости для алматинцев: в городе откроют ярмарку с доступными ценами

ярмарка выходного дня, овощи, продавцы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 10:42 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат Алматы обратился с хорошей новостью к жителям. В День города, 20 сентября 2026 года, в микрорайоне "Казахфильм" Бостандыкского района состоится открытие обновленной ярмарки выходного дня, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, после модернизации территория ярмарки составляет 49 соток. Теперь здесь предусмотрено 112 торговых мест.

"После открытия администрирование коммунального рынка и контроль за соблюдением рекомендованных цен будет осуществлять АО "СПК "Алматы".Пресс-служба акимата Алматы

По данным городских властей, проведение ярмарок выходного дня является одним из важнейших инструментов обеспечения жителей города качественными продуктами питания по доступным ценам.

"Благодаря прямому участию фермеров и отечественных сельхозтоваропроизводителей продукция реализуется без посредников".Пресс-служба акимата Алматы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 10:42
Перед выходными жителям Астаны сообщили приятную новость

28 августа жителям Алматы также рассказывали, где и когда пройдет ярмарка сельхозпродукции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
11:10, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 сентября
Алматы, ярмарка, продавцы, покупатели, продукты, выходные
11:18, 07 августа 2026
Качественные продукты по доступным ценам: жителям Алматы объявили хорошую новость перед выходными
ярмарка, Алматы
10:53, 05 февраля 2026
Акимат Алматы порадовал жителей хорошими новостями о продуктах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; перед игрой в КХЛ
12:01, Сегодня
Лишь Шестаков: "Барыс" сообщил о состоянии лазарета команды перед матчем с "Металлургом"
Велоспорт
11:53, Сегодня
Азиатские игры: сколько спортсменов выступят за регионы Казахстана в Японии
Елена Рыбакина на US Open-2026
11:39, Сегодня
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг
В &quot;Каспии&quot; завершили внутренний анализ коррупционных рисков
11:34, Сегодня
"Каспий" завершил внутренний анализ коррупционных рисков
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: