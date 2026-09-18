Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 18 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,58 тенге, евро – 510,29 тенге, рубля – 5,27 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 444 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 507 тенге, продажи – 517 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 4,97 тенге, продажи – 5,17 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 445,2 тенге, продажи – 447,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 509,5 тенге, продажи – 514,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,12 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 448 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 510,6 тенге, продажи – 516,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,04 тенге, продажи – 5,11. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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