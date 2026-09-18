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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 11:10 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 18 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,58 тенге, евро – 510,29 тенге, рубля – 5,27 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 444 тенге, продажи – 451 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 507 тенге, продажи – 517 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 4,97 тенге, продажи – 5,17 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 445,2 тенге, продажи – 447,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 509,5 тенге, продажи – 514,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,12 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 448 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 510,6 тенге, продажи – 516,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,04 тенге, продажи – 5,11.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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