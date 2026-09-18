Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,58 тенге, евро – 510,29 тенге, рубля – 5,27 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 444 тенге, продажи – 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 507 тенге, продажи – 517 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 4,97 тенге, продажи – 5,17 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 445,2 тенге, продажи – 447,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 509,5 тенге, продажи – 514,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,12 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 448 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 510,6 тенге, продажи – 516,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,04 тенге, продажи – 5,11.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.