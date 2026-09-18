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Финансы

Сколько в Казахстане платят за рождение ребенка и как получить деньги

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 12:29 Фото: pexels
С начала 2026 года, за 8 месяцев, казахстанцы оформили более 200 тысяч единовременных выплат в связи с рождением ребенка, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 сентября 2026 года рассказали в Государственной корпорации "Правительство для граждан", через которую родители могут получить пособие при рождении ребенка.

"При этом лично обращаться за выплатой необязательно – услуга доступна в проактивном формате. После регистрации рождения ребенка родителю поступает SMS-уведомление. Достаточно подтвердить согласие на получение услуги и указать банковский счет – пособие будет назначено автоматически", – сообщили в организации.

Наибольший объем выплат пришелся на южные регионы и города республиканского значения.

Безоговорочным лидером по количеству оформленных пособий стала Туркестанская область, здесь выплаты получили свыше 28 тысяч семей. Второе место занимает Алматы с показателем более 19 тысяч выплат, а замыкает тройку Астана, где государственную поддержку получили свыше 17 тысяч семей.

Отмечается, что сумма единовременной финансовой помощи от государства зависит от очередности рождения малыша. В 2026 году размер выплаты при появлении на свет первого, второго или третьего ребенка составляет 164 350 тенге, на последующих – 272 475 тенге.

"Важно учитывать и срок обращения. Подать документы необходимо в течение 18 месяцев со дня рождения ребенка. По истечении этого срока право на выплату утрачивается", – отметили в госкорпорации.

Оформить пособие можно в отделениях Государственной корпорации "Правительство для граждан" – срок оказания услуги составляет до 7 рабочих дней. При подаче заявления через портал электронного правительства или приложения банков второго уровня выплата оформляется в течение 4 рабочих дней.

17 сентября в Электронном правительстве Egov.kz рассказали, какие в Казахстане предусмотрены меры социальной поддержки пенсионеров и пожилых людей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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