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Финансы

Курс доллара начал расти на торгах 18 сентября после снижения накануне

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 15:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 446,56 тенге, поднявшись на 1,65 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,29 тенге (+0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,63 тенге (+0,36).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,4-448,4 тенге, евро – по 510-515 тенге, рубли – по 5,02-5,14.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 18 сентября.

Так, фьючерсы на Brent потеряли $2,14 и торговались по $102,68 за баррель.

Американская нефть WTI подешевела на $1,83 до $100,08.

Утром Национальный банк установил курс доллара 444,58 тенге, евро – 510,29 тенге, рубля – 5,27 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 сентября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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