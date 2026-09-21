В Алматы тушили Центр особо опасных инфекций

В Алматы в ночь на 21 сентября 2026 года произошел пожар в Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева, сообщает Zakon.kz.

Информация о произошедшем с кадрами пожарных машин около территории центра появилась в Instargam.

"Что именно горит и есть ли какая-либо опасность, пока неизвестно", – отмечается в публикации.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы рассказали, что 20 сентября в 23:45 пожарные расчеты были направлены по адресу: Турксибский район, ул. Жахангер, 14.

"По прибытии через несколько минут установлено горение бытовой техники и вещей на втором этаже двухэтажного административного здания на площади около 20 кв. м. В 00:38 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. К месту вызова от ДЧС Алматы привлечены 20 человек личного состава и 5 единиц техники", – сообщили в ДЧС.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Предварительно, это короткое замыкание.

Редакция также обратилась в Министерство здравоохранения и Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, чтобы уточнить, не сказался ли пожар на инфекционной безопасности объекта. На момент публикации ответа не последовало.

Как отмечается на сайте Национального научного центра особо опасных инфекций, это ведущее государственное учреждение Казахстана в области эпидемиологического надзора, профилактики и борьбы с карантинными и зоонозными инфекциями. Занимается обеспечением биологической безопасности страны.

Отметим, что постороннему попасть в Центр особо опасных инфекций практически невозможно – зона закрытая. Корреспонденту Zakon.kz удалось там побывать и узнать подробнее, чем занимаются ученые. Подробнее – здесь.