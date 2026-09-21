#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
Происшествия

В Алматы тушили Центр особо опасных инфекций

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 11:54 Фото: freepik
В Алматы в ночь на 21 сентября 2026 года произошел пожар в Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева, сообщает Zakon.kz.

Информация о произошедшем с кадрами пожарных машин около территории центра появилась в Instargam.

"Что именно горит и есть ли какая-либо опасность, пока неизвестно", – отмечается в публикации.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы рассказали, что 20 сентября в 23:45 пожарные расчеты были направлены по адресу: Турксибский район, ул. Жахангер, 14.

"По прибытии через несколько минут установлено горение бытовой техники и вещей на втором этаже двухэтажного административного здания на площади около 20 кв. м. В 00:38 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. К месту вызова от ДЧС Алматы привлечены 20 человек личного состава и 5 единиц техники", – сообщили в ДЧС.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Предварительно, это короткое замыкание.

Редакция также обратилась в Министерство здравоохранения и Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, чтобы уточнить, не сказался ли пожар на инфекционной безопасности объекта. На момент публикации ответа не последовало.

Как отмечается на сайте Национального научного центра особо опасных инфекций, это ведущее государственное учреждение Казахстана в области эпидемиологического надзора, профилактики и борьбы с карантинными и зоонозными инфекциями. Занимается обеспечением биологической безопасности страны.

Отметим, что постороннему попасть в Центр особо опасных инфекций практически невозможно – зона закрытая. Корреспонденту Zakon.kz удалось там побывать и узнать подробнее, чем занимаются ученые. Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Алматы, сквер, новый
12:47, Сегодня
Новый сквер появится в Алматы
Пожарная машина, спасатели, пожар
05:19, 10 сентября 2026
Пожар вспыхнул в многоэтажке в Алматы: жителей эвакуировали
Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара
09:23, 20 сентября 2026
Пожар вспыхнул в девятиэтажке Алматы: спасены 26 человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Юлия Путинцева в игре за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
13:02, Сегодня
"Салам, Казахстан!": Путинцева объявила сбор казахов в Китае на матч Кубка Билли Джин Кинг
Титулованный гимнаст вышел в финал
12:50, Сегодня
Казахстанский гимнаст Милад Карими вышел в финал Азиады
Анна Данилина приветствует напарницу
12:46, Сегодня
Казахстанка Анна Данилина продолжает удерживать позиции в парном рейтинге WTA
Санжар Адилов в полуфинальном бою Азиатских игр
12:27, Сегодня
Бронзовый призёр Азиады Адилов прокомментировал своё выступление на турнире по ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: