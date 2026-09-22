Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,44 тенге, евро – 514,81 тенге, рубля – 5,33 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 445 тенге, продажи – 452 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 510 тенге, продажи – 520 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,2 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 447,7 тенге, продажи – 449,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 510,2 тенге, продажи – 515,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,02 тенге, продажи – 5,14 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 447,7 тенге, продажи – 449,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 513,3 тенге, продажи – 517,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,07 тенге, продажи – 5,14.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.