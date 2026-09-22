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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 сентября

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 11:15 Фото: freepik
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 22 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,44 тенге, евро – 514,81 тенге, рубля – 5,33 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 445 тенге, продажи – 452 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 510 тенге, продажи – 520 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,2 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 447,7 тенге, продажи – 449,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 510,2 тенге, продажи – 515,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,02 тенге, продажи – 5,14 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 447,7 тенге, продажи – 449,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 513,3 тенге, продажи – 517,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,07 тенге, продажи – 5,14.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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