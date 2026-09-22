Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 сентября

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 22 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,44 тенге, евро – 514,81 тенге, рубля – 5,33 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 445 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 510 тенге, продажи – 520 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,2 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 447,7 тенге, продажи – 449,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 510,2 тенге, продажи – 515,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,02 тенге, продажи – 5,14 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 447,7 тенге, продажи – 449,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 513,3 тенге, продажи – 517,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,07 тенге, продажи – 5,14. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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