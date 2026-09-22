Ставки по долларовым депозитам могут вырасти уже в октябре 2026 года

Нацбанк Казахстана готовится либерализовать ставки по валютным депозитам. Сейчас доходность таких вкладов не превышает 1%, но после отмены ограничений банки смогут активнее конкурировать за долларовые сбережения, сообщает Zakon.kz.

Изменения готовились давно

Нацбанк намерен поэтапно либерализовать ставки по депозитам в иностранной валюте. Об этом заявила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.

"Позитивная макроэкономическая конъюнктура и наблюдаемая почти в течение года тенденция укрепления тенге позволяет Нацбанку продолжить реформы на валютном рынке и приступить к поэтапной либерализации ставок по валютным депозитам. Предполагаемые изменения продолжительное время обсуждались как с участниками рынка, так и внутри Нацбанка и планируются к внедрению с октября текущего года". Алия Молдабекова

Отметим, что речь идет именно о либерализации, а не о механическом повышении ставок до определенного уровня. Конкретный размер будущего вознаграждения Нацбанк не называл.

Регулятор связывает свое намерение с сильнейшим снижением долларизации депозитов. В августе 2026 года общий уровень долларизации достиг 18,3%. Среди вкладов населения показатель составил 15,4%, среди депозитов юридических лиц – 22,1%.

При этом Алия Молдабекова подчеркнула, что Нацбанк будет внимательно следить за ситуацией.

"Значительный объем золотовалютных резервов позволяет Национальному банку принять все необходимые меры для недопущения дестабилизирующих колебаний обменного курса при любом развитии ситуации на рынках". Алия Молдабекова

Почему долларовые вклады сегодня невыгодны

Ограничение доходности валютных депозитов стало частью политики дедолларизации, которую Казахстан начал проводить в середине 2010-х годов, повышая ставки по тенговым депозитам и понижая их по долларовым продуктам.

Так, по данным Нацбанка, средняя ставка по депозитам физических лиц в тенге сегодня составляет 14,7% (по коротким срокам – до 20%), тогда как по вкладам в иностранной валюте – около 0,9%.

Как сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), в 2015 году доля валютных вкладов населения достигала около 80%. За десять лет она сократилась примерно в четыре раза: к концу первого квартала 2026 года уровень долларизации розничных депозитов составлял 20,9%.

Больше возможностей для вкладчиков

Хотя регулятор пока не раскрыл подробностей предстоящий нововведений, мы опросили финансовых экспертов о предстоящей либерализации валютных депозитов, ее возможных последствиях для рынка и о том, какой может стать доходность долларовых вкладов после изменения правил.

Финансист Арман Батаев считает, что нынешняя ситуация показывает, насколько сильно разница в доходности влияла на поведение вкладчиков.

"Банки предлагали по тенговым депозитам на пике до 20,75% годовых, тогда как по долларовым вкладам действовал потолок в 1%. При таком разрыве у вкладчиков был очевидный экономический стимул переводить сбережения в тенге". Арман Батаев

А у тех, кто предпочитал оставаться в валюте, была альтернатива – американские ценные бумаги. В прошлом году внимание инвесторов привлекало ралли металлов, в этом – рост компаний, связанных с искусственным интеллектом. Поэтому снижение доли валютных депозитов может говорить о поиске более доходных инструментов.

По мнению Батаева, после изменения регулирования банки получат возможность самостоятельно определять, сколько они готовы платить за валютные ресурсы.

"Поэтапная либерализация ставок по валютным депозитам – хорошая новость. Движение к рыночному ценообразованию можно только приветствовать". Арман Батаев

"Все будет аккуратно и осторожно"

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает, что Нацбанк будет осторожен с повышением ставок по валютным депозитам. По его мнению, регулятор не захочет создавать условия, при которых долларовые вклады станут настолько привлекательными, что начнут оттягивать сбережения из тенге.

"Скорее всего, мы увидим 2%, может быть, 3% в лучшем случае. Потому что дедолларизация – одно из главных достижений Нацбанка, и вряд ли регулятор захочет от него отказываться". Андрей Чеботарев

Если дать банкам полную свободу, ставки по валютным депозитам могут стать значительно выше, ведь они смогут размещать привлеченные доллары не только в самых надежных, но низкодоходных облигациях Минфина США, но и в более рискованных инструментах, – утверждает аналитик . Это позволит им платить вкладчикам больше.

Например, в Узбекистане ставки по валютным депозитам сейчас находятся примерно на уровне 7-8%. Такие ставки вполне достижимы и на других рынках, если полностью отказаться от ограничений.

"Если в Казахстане валютные депозиты получат такую доходность, начнется обратный процесс – вместо дальнейшей дедолларизации мы можем увидеть рост доли вкладов в долларах. И это может произойти даже при базовой ставке 16 процентов и доходности тенговых депозитов около 18 процентов". Андрей Чеботарев

Но в любом случае, любая либерализация, даже до 2%, означает удвоение доходности, резюмирует эксперт.

Ставка может приблизиться к американскому уровню

Экономист Алмас Чукин так же считает, что либерализация давно назрела. По его словам, на рынке давно существуют финансовые продукты, которые позволяют получать более высокую доходность в долларах, чем традиционные банковские вклады. Это, например, страховые договоры, которые дают около 4% годовых в долларах.

"Либерализацию ставок по долларовым депозитам ожидали давно – после их роста часть валютных сбережений может вернуться именно в банковскую систему". Алмас Чукин

По мнению экономиста, будет два разносторонних вектора. Произойдет отток из тенговых депозитов, но он будет небольшим, потому что сейчас тенговые депозиты на коротких сроках дают высочайшую доходность – до 20%.

Однако, по мнению Чукина, второй вектор перевесит возможный негатив.

"В страну пойдут доллары. Кроме золотовалютного запаса Нацбанка, в стране появится еще золотовалютный запас населения, что очень важно для общего экономического самочувствия". Алмас Чукин

При этом экономист связывает возможный уровень ставок с денежно-кредитной политикой США. После решения Федеральной резервной системы от 16 сентября 2026 года целевой диапазон ставки федеральных фондов составляет 3,75-4% годовых.

Это означает, что ориентир около 4% для долларовых инструментов в Казахстане экономически объясним, однако он не является официальным прогнозом будущей ставки по казахстанским депозитам.

Что происходит с долларовой доходностью в США

Для ориентира мы посмотрели на американский рынок, где банки предлагают по сберегательным счетам примерно следующие ставки:

Ally Bank – 3,00% годовых.

Marcus by Goldman Sachs – 3,50%.

Synchrony Bank – 3,30%.

CIT Bank – 3,65%.

Axos Bank – до 4,21%.

Эти ставки относятся к высокодоходным сберегательным счетам и могут меняться. В США такие продукты обычно указывают через показатель APY (Annual Percentage Yield) – эффективную годовую доходность с учетом капитализации процентов. То есть указанные 3-4% показывают, сколько клиент может получить за год при сохранении соответствующих условий счета.

Скорее всего, для Казахстана американский рынок важен как ориентир стоимости долларовых денег. Если после либерализации казахстанские банки смогут предлагать по долларовым депозитам 3-4% годовых, такая доходность будет сопоставима с тем, что сейчас предлагают американские банки по отдельным сберегательным продуктам. Но это не означает, что именно такой уровень установится в Казахстане: конкретные ставки будут зависеть от политики банков и ситуации на валютном рынке.