Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,85 тенге, евро – 513,46 тенге, рубля – 5,31 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 444 тенге, продажи – 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 508 тенге, продажи – 518 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 4,97 тенге, продажи – 5,17 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 445,8 тенге, продажи – 447,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 508,12 тенге, продажи – 513 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,02 тенге, продажи – 5,13 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 446,2 тенге, продажи – 448,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 510,6 тенге, продажи – 515 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,04 тенге, продажи – 5,11.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.