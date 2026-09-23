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Финансы

Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 сентября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 11:58 Фото: freepik
В Казахстане 24 и 25 сентября 2026 года истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что до 25 сентября 2026 года производится уплата:

  • ИПН с доходов, выплаченных в августе 2026 года, предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК, и иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК;

Также не позднее 25 сентября 2026 года необходимо уплатить следующие налоги и платежи:

  • КПН, авансовые платежи за сентябрь 2026 года.
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в августе 2026 года.
  • ИПН, удержанный у источника выплаты налоговым агентами:

- с доходов, выплаченных в августе 2026 года;

- с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости.

  • КПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов нерезидента начисленных и выплаченных, с доходов начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты; с начисленного дохода нерезидента в пределах суммы обязательств по осуществленной поставке товаров, оказанной услуге и выполненной работе резидентом в августе 2026 года;

- с доходов нерезидента по финансовым займам;

- с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости.

  • ИПН с доходов выплаченных в августе 2026 года (не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию налоговым агентом):

- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями

  • ИПН уплачиваемый самостоятельно по декларации о доходах и имуществе (ф. 270.00) за 2025 год:

- физическим лицом-резидентом;

- трудовыми иммигрантами-резидентами РК.

ИПН по СНР для самозанятых за август 2026 года

Социальный налог за август 2026 года

Плата за использование радиочастотного спектра:

  • текущий платеж по сроку не позднее 25 сентября 2026 года
  • уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в августе 2026 года

Плата за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи: текущий платеж по сроку не позднее 25 сентября 2026 года.

Плата за пользование земельными участками:

  • физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в августе 2026 года
  • при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в августе 2026 года.

А также:

  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за сентябрь 2026 года.
  • Единый платеж за август 2026 года.
  • Обязательные пенсионные взносы (ОПВ):

- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в августе 2026 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП, КФХ, ЛЧП из полученных доходов в августе 2026 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в августе 2026 года;

- уплачиваемые физическими лицами, применяющими СНР для самозанятых по доходам, выплаченным в августе 2026 года;

- уплачиваемые оператором интернет-платформы по доходам, выплаченным в августе 2026 года;

- уплачиваемые самостоятельно физическими лицами, постоянно проживающими на территории РК, по выплаченным в августе 2026 года доходам:

  • по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;
  • от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК

Кроме того:

  • Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), исчисленные по доходам, выплаченным работникам в августе 2026 года.
  • Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), исчисленные по доходам, выплаченным работникам, а также полученным ЛЧП и ИП в августе 2026 года.
  • Социальные отчисления:

- по начисленным доходам в августе 2026 года;

- по полученным доходам за работы (услуги) по договорам ГПХ в августе 2026 года;

- по полученным доходам по СНР для самозанятых в августе 2026 года.

  • Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в августе 2026 года.
  • Взносы на ОСМС:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам, физлицам и индивидуальным помощникам по договорам ГПХ в августе 2026 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП, ЛЧП от объекта исчисления взносов за август 2026 года;

- уплачиваемые самостоятельными плательщиками от объекта исчисления взносов за август 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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