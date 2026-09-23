Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 сентября
ИС "Параграф" напоминает, что до 25 сентября 2026 года производится уплата:
- ИПН с доходов, выплаченных в августе 2026 года, предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК, и иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК;
Также не позднее 25 сентября 2026 года необходимо уплатить следующие налоги и платежи:
- КПН, авансовые платежи за сентябрь 2026 года.
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в августе 2026 года.
- ИПН, удержанный у источника выплаты налоговым агентами:
- с доходов, выплаченных в августе 2026 года;
- с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости.
- КПН, удержанный у источника выплаты:
- с доходов нерезидента начисленных и выплаченных, с доходов начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты; с начисленного дохода нерезидента в пределах суммы обязательств по осуществленной поставке товаров, оказанной услуге и выполненной работе резидентом в августе 2026 года;
- с доходов нерезидента по финансовым займам;
- с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости.
- ИПН с доходов выплаченных в августе 2026 года (не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию налоговым агентом):
- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями
- ИПН уплачиваемый самостоятельно по декларации о доходах и имуществе (ф. 270.00) за 2025 год:
- физическим лицом-резидентом;
- трудовыми иммигрантами-резидентами РК.
ИПН по СНР для самозанятых за август 2026 года
Социальный налог за август 2026 года
Плата за использование радиочастотного спектра:
- текущий платеж по сроку не позднее 25 сентября 2026 года
- уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в августе 2026 года
Плата за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи: текущий платеж по сроку не позднее 25 сентября 2026 года.
Плата за пользование земельными участками:
- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в августе 2026 года
- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в августе 2026 года.
А также:
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за сентябрь 2026 года.
- Единый платеж за август 2026 года.
- Обязательные пенсионные взносы (ОПВ):
- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в августе 2026 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП, КФХ, ЛЧП из полученных доходов в августе 2026 года;
- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в августе 2026 года;
- уплачиваемые физическими лицами, применяющими СНР для самозанятых по доходам, выплаченным в августе 2026 года;
- уплачиваемые оператором интернет-платформы по доходам, выплаченным в августе 2026 года;
- уплачиваемые самостоятельно физическими лицами, постоянно проживающими на территории РК, по выплаченным в августе 2026 года доходам:
- по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;
- от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК
Кроме того:
- Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), исчисленные по доходам, выплаченным работникам в августе 2026 года.
- Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), исчисленные по доходам, выплаченным работникам, а также полученным ЛЧП и ИП в августе 2026 года.
- Социальные отчисления:
- по начисленным доходам в августе 2026 года;
- по полученным доходам за работы (услуги) по договорам ГПХ в августе 2026 года;
- по полученным доходам по СНР для самозанятых в августе 2026 года.
- Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в августе 2026 года.
- Взносы на ОСМС:
- удержанные из доходов, выплаченных работникам, физлицам и индивидуальным помощникам по договорам ГПХ в августе 2026 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП, ЛЧП от объекта исчисления взносов за август 2026 года;
- уплачиваемые самостоятельными плательщиками от объекта исчисления взносов за август 2026 года.