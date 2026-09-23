Могут быть санкции: на каких условиях Казахстан занимает деньги

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 сентября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал об условиях, на которых Казахстан будет занимать 6 млрд долларов в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что Казахстан будет занимать "длинные деньги" на общих основаниях.

"В банке 106 стран, если не ошибаюсь, и у всех одинаковые условия. Основные из них – открытость, эффективность, этика и честность. Борьба с коррупцией, со сговором, очень большое внимание уделяется экологическим и социальным стандартам, развитию местного сообщества. У банка есть свои экспертизы – в случае нарушения могут быть санкции против участников", – сказал Жумангарин.

Что касается самих проектов, на реализацию которых пойдут эти займы, здесь, по словам министра, отечественным поставщикам будут предоставляться скидки.

"На конкурсе набирают баллы: если иностранный поставщик наберет 58 баллов, то казахстанский поставщик с собственной техникой набирает 100 баллов", – добавил Жумангарин.

Ранее мы писали, что Казахстан займет 6 млрд долларов в крупном международном банке.