Почему Казахстан часто прибегает к международным займам, объяснил Жумангарин
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Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 сентября 2026 года на брифинге в Курултае назвал причины, по которым Казахстан регулярно прибегает к займам в международных финансовых операциях, передает корреспондент Zakon.kz.
Сегодня депутаты одобрили проект ратификации соглашения, которое позволит стране занять 6 млрд долларов в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций.
"Представьте, у тебя есть определенный капитал, который позволяет тебе развиваться – в данном случае человеку, компании или стране. Можно развиваться в рамках этого капитала или привлечь заемные средства, сделав строгие расчеты, избежав рисков. За счет дополнительных средств твое развитие пойдет быстрее", – объяснил Серик Жумангарин.
Поэтому, по его словам, разумно привлекать займы международных финансовых операций.
"Все правильно. Развитие страны идет гораздо быстрее", – добавил зампремьера.
Ранее Серик Жумангарин рассказал об условиях, на которых Казахстан будет занимать 6 млрд долларов в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций.
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