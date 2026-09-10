Сколько денег откладывают казахстанцы и где хранят свои накопления – Нацбанк

В 2026 году казахстанцы стали заметно бережливее. По данным банковской статистики, они стали откладывать "на черный день" рекордную долю своих доходов, сообщает Zakon.kz.

Лишняя тысяча уже не лишняя

Еще несколько лет назад основная часть банковских вкладов была связана скорее с необходимостью держать деньги под рукой. Теперь структура сбережений постепенно меняется: все больше средств казахстанцы размещают там, где их предполагается не тратить, а накапливать.

Об этом говорится в последнем докладе Нацбанка по денежно-кредитной политике. Регулятор отмечает, что в I квартале 2026 года норма сбережений домохозяйств достигла 11,7% – максимального значения для этого периода за всю историю наблюдений.

Проще говоря, из каждой 1 000 тенге дохода 117 тенге граждане стали откладывать, а не тратить.

Рост сбережений заметен и по банковским счетам. В июле объем депозитов в депозитных организациях увеличился на 20,1% по сравнению с июлем прошлого года. При этом, как отмечает Нацбанк, "основной прирост обеспечили вклады в национальной валюте".

Заначка стала нормой

Если к отчету Нацбанка добавить еще и данные сентябрьского опроса по инфляционным ожиданиям, картина станет гораздо интересней.

В августе 2026 года о наличии личных сбережений или денежных накоплений сообщили 28,4% опрошенных. В июле таких было 26,2%, в мае – 27,2%.

При этом среди тех, у кого накопления уже есть, 45% заявили, что за последние 12 месяцев их сбережения увеличились. У 36,2% они не изменились. Как видим, речь идет не только о росте общей нормы сбережений. Увеличивается и число семей, имеющих финансовый запас, а почти половина из них за последний год смогла его нарастить.

Где находится копилка?

Банковский депозит заметно опережает остальные способы хранения накоплений. Среди имеющих сбережения его назвали 74,8% участников опроса. Хранят деньги в наличных 32,3%, переводят в недвижимость – 19,6%, в ценные бумаги – 9,2%.

При этом данные Нацбанка позволяют увидеть, что меняется не только место хранения денег, но и само назначение вкладов.

"По мере повышения привлекательности сбережений в национальной валюте и расширения предложения депозитных продуктов население все активнее размещало средства в инструментах, ориентированных больше на накопление, чем ликвидность", – говорится в докладе Нацбанка.

Особенно заметно это по срочным и сберегательным депозитам, – отмечает Нацбанк. Доля этих двух видов вкладов в депозитном портфеле физических лиц выросла с 8,4% в декабре 2019 года до 31,3% в июне 2026 года. При этом доля их тенговой части увеличилась с 4,9% до 31%.

"В совокупности изменение валютной и продуктовой структуры свидетельствует о постепенном изменении модели депозитных сбережений населения". Нацбанк РК

Еще один показатель, который дополняет эту картину, – ожидания населения относительно инфляции. Согласно результатам опроса по инфляционным ожиданиям, в августе казахстанцы ожидали инфляцию на ближайшие 12 месяцев на уровне 12,1%, а на пятилетнем горизонте – 13,7%.

В марте соответствующие показатели составляли 14,6% и 15%. Таким образом, за несколько месяцев ожидания заметно снизились.

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