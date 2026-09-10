Сколько денег откладывают казахстанцы и где хранят свои накопления – Нацбанк
Лишняя тысяча уже не лишняя
Еще несколько лет назад основная часть банковских вкладов была связана скорее с необходимостью держать деньги под рукой. Теперь структура сбережений постепенно меняется: все больше средств казахстанцы размещают там, где их предполагается не тратить, а накапливать.
Об этом говорится в последнем докладе Нацбанка по денежно-кредитной политике. Регулятор отмечает, что в I квартале 2026 года норма сбережений домохозяйств достигла 11,7% – максимального значения для этого периода за всю историю наблюдений.
Проще говоря, из каждой 1 000 тенге дохода 117 тенге граждане стали откладывать, а не тратить.
Рост сбережений заметен и по банковским счетам. В июле объем депозитов в депозитных организациях увеличился на 20,1% по сравнению с июлем прошлого года. При этом, как отмечает Нацбанк, "основной прирост обеспечили вклады в национальной валюте".
Заначка стала нормой
Если к отчету Нацбанка добавить еще и данные сентябрьского опроса по инфляционным ожиданиям, картина станет гораздо интересней.
В августе 2026 года о наличии личных сбережений или денежных накоплений сообщили 28,4% опрошенных. В июле таких было 26,2%, в мае – 27,2%.
При этом среди тех, у кого накопления уже есть, 45% заявили, что за последние 12 месяцев их сбережения увеличились. У 36,2% они не изменились. Как видим, речь идет не только о росте общей нормы сбережений. Увеличивается и число семей, имеющих финансовый запас, а почти половина из них за последний год смогла его нарастить.
Где находится копилка?
Банковский депозит заметно опережает остальные способы хранения накоплений. Среди имеющих сбережения его назвали 74,8% участников опроса. Хранят деньги в наличных 32,3%, переводят в недвижимость – 19,6%, в ценные бумаги – 9,2%.
При этом данные Нацбанка позволяют увидеть, что меняется не только место хранения денег, но и само назначение вкладов.
"По мере повышения привлекательности сбережений в национальной валюте и расширения предложения депозитных продуктов население все активнее размещало средства в инструментах, ориентированных больше на накопление, чем ликвидность", – говорится в докладе Нацбанка.
Особенно заметно это по срочным и сберегательным депозитам, – отмечает Нацбанк. Доля этих двух видов вкладов в депозитном портфеле физических лиц выросла с 8,4% в декабре 2019 года до 31,3% в июне 2026 года. При этом доля их тенговой части увеличилась с 4,9% до 31%.
"В совокупности изменение валютной и продуктовой структуры свидетельствует о постепенном изменении модели депозитных сбережений населения".Нацбанк РК
Еще один показатель, который дополняет эту картину, – ожидания населения относительно инфляции. Согласно результатам опроса по инфляционным ожиданиям, в августе казахстанцы ожидали инфляцию на ближайшие 12 месяцев на уровне 12,1%, а на пятилетнем горизонте – 13,7%.
В марте соответствующие показатели составляли 14,6% и 15%. Таким образом, за несколько месяцев ожидания заметно снизились.
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