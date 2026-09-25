Студент – не значит бедный: финансовые лайфхаки для учащихся вузов

Небольшой доход не мешает казахстанскому студенту не только создавать накопления, но даже инвестировать, уверены финансовые эксперты. Какие полезные привычки помогут избежать долгов и научиться распоряжаться деньгами, выяснял Zakon.kz.

Студенту не нужен сложный финансовый план. Гораздо важнее несколько простых правил: заранее распределять доход, контролировать рассрочки и регулярно проверять свои расходы, считает эксперт по личным финансам Айдын Сабырбеков.

Деньги заканчиваются раньше месяца? Начните с бюджета

Первый шаг – понять, сколько денег студент получает и на что они уходят. В бюджет стоит включить все источники дохода: деньги от родителей, стипендию, подработку и другие поступления.

Отдельно нужно записать обязательные расходы: жилье, питание, транспорт, учебу и связь. После этого можно определить сумму, которая остается на развлечения, покупки и накопления.

Ориентиром может служить правило 50/30/20: половина дохода направляется на необходимые расходы, 30% – на желаемые покупки и развлечения, еще 20% – на сбережения.

"Для студента правило 50/30/20 не всегда получится соблюдать буквально, особенно если доход небольшой. Но сам принцип работает при любом бюджете: сначала распределите деньги по категориям, а уже потом решайте, сколько можете потратить". Айдын Сабырбеков

Для учета подойдет обычная таблица в смартфоне или приложение для финансов. Инструмент здесь вторичен. Важнее видеть реальные цифры и регулярно их проверять.

5 тысяч могут избавить от долга

Даже небольшая финансовая подушка может оказаться полезной, когда внезапно потребуется купить лекарства, заменить разбитый телефон или оплатить непредвиденную поездку.

Откладывать по 5-10 тысяч тенге в месяц может казаться бессмысленным, особенно если денег и без того немного. Но постепенно такая сумма превращается в запас, который позволяет не обращаться за кредитом при каждой неожиданной трате.

Первой целью может стать сумма, достаточная для покрытия непредвиденных расходов. В дальнейшем подушку можно увеличить до трех месяцев обычных расходов.

Даже если студент откладывает по 10 000 тенге в месяц и размещает деньги на коротком депозите под 19% годовых, через год вместе с начисленными процентами он накопит около 133 000 тенге. Это будет основой для будущей финансовой подушки.

Кредитка: удобство кончается там, где начинаются проценты

Кредитная карта дает доступ к заемным деньгам, но не увеличивает доход студента. Если задолженность полностью не погашается, проценты могут оказаться значительно выше любой выгоды от рассрочки.

Поэтому кредитную карту разумнее использовать как инструмент расчетов, а не как возможность постоянно тратить больше, чем есть на счете.

"Если человек каждый месяц полностью закрывает задолженность, он избегает начисления процентов в рамках условий конкретного продукта. Если же долг переносится из месяца в месяц, стоимость кредита может быстро превысить полученные выгоды". Айдын Сабырбеков

Как маленькая рассрочка может стать большой выплатой

Одна рассрочка на необходимую вещь может выглядеть вполне посильной. Проблема возникает, когда одновременно появляется несколько небольших платежей.

Например, платежи в 10, 15 и 12 тысяч тенге по разным покупкам уже превращаются в 37 тысяч тенге обязательных расходов каждый месяц. При этом первоначальная стоимость каждой покупки могла казаться небольшой.

Поэтому перед оформлением рассрочки стоит учитывать не только размер очередного платежа, но и все остальные обязательства.

"Чем меньше свободных денег остается после обязательных выплат, тем выше риск столкнуться с нехваткой средств в конце месяца". Айдын Сабырбеков

Хотите купить? Подождите сутки

Импульсивная покупка особенно заметна в небольшом бюджете. Поэтому перед незапланированной покупкой дороже заранее установленной для себя суммы можно взять паузу на 24-48 часов.

За это время стоит проверить, действительно ли вещь нужна, есть ли на нее деньги и не придется ли ради нее отказаться от более важной покупки.

"Если через день желание купить товар исчезло, деньги останутся в бюджете. Если нет, решение можно принять уже осознанно, без первоначального импульса". Айдын Сабырбеков

Студенческий билет как условие скидки

Студентам стоит системно искать специальные условия. Скидки в крупных городах появляются постоянно и могут действовать на транспорт, кино, культурные мероприятия, программное обеспечение, онлайн-сервисы и подписки.

Не все предложения активно рекламируются, поэтому один раз в семестр имеет смысл проверить сайты и приложения сервисов, которыми студент пользуется регулярно.

Небольшая скидка сама по себе не изменит бюджет. Но если она применяется к нескольким постоянным расходам, годовая экономия может оказаться заметной.

Подработка должна помогать учебе, а не мешать ей

Частичная занятость дает студенту не только дополнительный доход. Работа по специальности, фриланс или репетиторство позволяют получить первый профессиональный опыт и научиться самостоятельно распоряжаться заработанными деньгами.

При этом подработка не должна вытеснять учебу. Для многих студентов разумным вариантом может быть занятость на 10-15 часов в неделю.

В Казахстане для некоторых видов деятельности существует специальный режим для самозанятых, оформить который можно через приложение e-Salyq Business. Однако перед регистрацией необходимо проверить, соответствует ли конкретная деятельность действующему перечню разрешенных видов, а также актуальные ограничения и порядок уплаты социальных платежей.

"Главное для студента – не только получить доход, но и оформить его легально!" Айдын Сабырбеков

Если долги уже есть, их нужно видеть целиком

Игнорирование долга не уменьшает его размер. Первый шаг – собрать все обязательства в одном месте.

Для каждого долга стоит записать остаток, процентную ставку, минимальный платеж и дату очередного платежа. После этого можно определить порядок погашения.

Есть два распространенных подхода. При первом сначала закрывают самый маленький долг. Это позволяет быстрее увидеть результат и освободить один из платежей. При втором в первую очередь погашают задолженность с самой высокой процентной ставкой. Такой подход позволяет уменьшить переплату, поясняет финансист.

"Независимо от выбранной стратегии важно не создавать новые долги, пока старые обязательства остаются проблемой для бюджета". Айдын Сабырбеков

Инвестиции нужно делать до первой зарплаты

Регулярно инвестируемые даже 5 тысяч тенге сами по себе не сделают человека богатым, но позволят сформировать привычку инвестировать.

При длинном горизонте значение имеет не только размер первоначальной суммы, но и время. Регулярные вложения могут увеличиваться за счет реинвестирования полученного дохода, то есть начинает работать сложный процент.

"В студенческом возрасте главный ресурс – не размер суммы, а время. Если регулярно откладывать даже небольшие деньги и инвестировать их на длинном горизонте, со временем начинает работать сложный процент. Поэтому ждать момента, когда появится "достаточно денег", – очень вредно". Айдын Сабырбеков

При этом инвестиции не стоит путать с попыткой быстро заработать. Чем выше потенциальная доходность инструмента, тем серьезней могут быть связанные с ним риски. Студенту важно сначала разобраться в принципах инвестирования, а уже потом выбирать конкретные инструменты.

Например, студент, у которого появились свободные средства, начинает инвестировать по 50 долларов в месяц (около 22 000 тенге сегодня) и условно получает 7% годовых. За 30 лет он внесет собственных денег 18 000 долларов. При ежемесячной капитализации итоговая сумма составит около 61 000 долларов (чуть больше 23 млн тенге сегодня). Почти 43 000 долларов в этой сумме появятся за счет доходности и начисления дохода на ранее полученные проценты.



Десять минут в неделю думай о деньгах

Наконец, последний совет от эксперта. Для контроля финансов не обязательно каждый день составлять подробный отчет. Достаточно выделить несколько минут раз в неделю и проверить основные показатели: сколько денег осталось, сколько потрачено, какие платежи предстоят и сколько удалось отложить.

Такая проверка позволяет вовремя заметить лишние расходы и не обнаружить нехватку денег только в конце месяца.

"Финансовая дисциплина формируется не за счет сложных приложений или идеального бюджета. Гораздо важнее регулярно смотреть на свои деньги и понимать, сколько у вас есть, сколько вы должны и сколько можете потратить". Айдын Сабырбеков

Как видим, финансовое управление для студента начинается с простого: сначала научиться распоряжаться тем, что уже есть, распределить доход, создать небольшой запас, контролировать кредиты и рассрочки. Следующим шагом может стать дополнительный заработок, а затем – регулярные инвестиции.

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