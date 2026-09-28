#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
441.88
503.61
5.24
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 11:07 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 28 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,88 тенге, евро – 503,61 тенге, рубля – 5,24 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 439 тенге, продажи – 446 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 500 тенге, продажи – 510 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,2 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 441,7 тенге, продажи – 443,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 502,8 тенге, продажи – 507,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 4,98 тенге, продажи – 5,09 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 442,2 тенге, продажи – 444,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 503,2 тенге, продажи – 508,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,02 тенге, продажи – 5,09.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки
11:11, Сегодня
После землетрясения в Алматы МЧС проверило опасные участки и объекты жизнеобеспечения: есть ли повреждения
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:08, 28 июля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 июля
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:11, 28 августа 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Прыжки в воду
12:09, Сегодня
Прыгуны в воду из Казахстана не сумели выиграть медали Азиады-2026
Адилет Ахметгали против узбекского борца на Азиаде
11:58, Сегодня
Только пятые: Узбекистан уходит в отрыв от Казахстана в медальном зачёте Азиады
Ясмина Токсанбаева (№ 57) во время соревнований Азиады-2026
11:53, Сегодня
Казахстан лишили "золота" Азиады из-за неправильной обуви. Что это за правило?
Иэн Маккошен атакует ворота СКА
11:41, Сегодня
"Мы знаем, что можем играть лучше": защитник "Барыса" Маккошен о начале сезона КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: