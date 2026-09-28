Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,88 тенге, евро – 503,61 тенге, рубля – 5,24 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 439 тенге, продажи – 446 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 500 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,2 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 441,7 тенге, продажи – 443,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 502,8 тенге, продажи – 507,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 4,98 тенге, продажи – 5,09 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 442,2 тенге, продажи – 444,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 503,2 тенге, продажи – 508,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,02 тенге, продажи – 5,09.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.