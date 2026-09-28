Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 28 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,88 тенге, евро – 503,61 тенге, рубля – 5,24 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 439 тенге, продажи – 446 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 500 тенге, продажи – 510 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,2 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 441,7 тенге, продажи – 443,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 502,8 тенге, продажи – 507,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 4,98 тенге, продажи – 5,09 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 442,2 тенге, продажи – 444,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 503,2 тенге, продажи – 508,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,02 тенге, продажи – 5,09. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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