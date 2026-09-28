Налоговый календарь: какие налоги и платежи нужно уплатить в октябре 2026 года
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В октябре 2026 года налогоплательщикам необходимо выполнить ряд обязательств по представлению налоговой отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте государственных доходов по Алматы напомнили о необходимости своевременного исполнения налоговых обязательств.
В департаменте обратили внимание, что срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2025 год истекает 1 октября 2026 года.
Налоговые отчетности:
по 15 октября:
- Форма 400.00 – декларация по акцизу за август 2026 года.
по 20 октября:
- Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за сентябрь 2026 года;
- Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
- Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Кроме того, нужно уплатить:
по 1 октября:
- Налог на имущество физических лиц за 2025 год.
по 5 октября:
- ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за сентябрь 2026 года.
по 15 октября:
- Плата за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню, за III квартал 2026 года;
- ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за сентябрь 2026 года.
по 20 октября:
- НДС в ЕАЭС за сентябрь 2026 года;
- Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС, за сентябрь 2026 года;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за III квартал 2026 года;
- Плата за пользование растительными ресурсами за III квартал 2026 года.
по 27 октября:
- КПН – авансовые платежи за октябрь 2026 года;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в сентябре 2026 года;
- ИПН, удержанный у источника выплаты;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;
- ИПН с доходов физических лиц-нерезидентов;
- ИПН с доходов, выплаченных в сентябре 2026 года отдельным категориям нерезидентов;
- ИПН по СНР для самозанятых за сентябрь 2026 года;
- Социальный налог за сентябрь 2026 года;
- Плата за пользование земельными участками;
- Плата за использование радиочастотного спектра;
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за октябрь 2026 года;
- Единый платеж за сентябрь 2026 года;
- Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за сентябрь 2026 года.
ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.
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