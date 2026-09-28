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Финансы

Налоговый календарь: какие налоги и платежи нужно уплатить в октябре 2026 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 11:24 Фото: pexels
В октябре 2026 года налогоплательщикам необходимо выполнить ряд обязательств по представлению налоговой отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов по Алматы напомнили о необходимости своевременного исполнения налоговых обязательств.

В департаменте обратили внимание, что срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2025 год истекает 1 октября 2026 года.

Налоговые отчетности:

по 15 октября:

  • Форма 400.00 – декларация по акцизу за август 2026 года.

по 20 октября:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за сентябрь 2026 года;
  • Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
  • Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, нужно уплатить:

по 1 октября:

  • Налог на имущество физических лиц за 2025 год.

по 5 октября:

  • ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за сентябрь 2026 года.

по 15 октября:

  • Плата за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню, за III квартал 2026 года;
  • ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за сентябрь 2026 года.

по 20 октября:

  • НДС в ЕАЭС за сентябрь 2026 года;
  • Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС, за сентябрь 2026 года;
  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
  • Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за III квартал 2026 года;
  • Плата за пользование растительными ресурсами за III квартал 2026 года.

по 27 октября:

  • КПН – авансовые платежи за октябрь 2026 года;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в сентябре 2026 года;
  • ИПН, удержанный у источника выплаты;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;
  • ИПН с доходов физических лиц-нерезидентов;
  • ИПН с доходов, выплаченных в сентябре 2026 года отдельным категориям нерезидентов;
  • ИПН по СНР для самозанятых за сентябрь 2026 года;
  • Социальный налог за сентябрь 2026 года;
  • Плата за пользование земельными участками;
  • Плата за использование радиочастотного спектра;
  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за октябрь 2026 года;
  • Единый платеж за сентябрь 2026 года;
  • Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за сентябрь 2026 года.

ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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