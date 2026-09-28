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Финансы

Доллар и рубль подешевели на торгах 28 сентября

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:39 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 441,77, снизившись на 0,23 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,22 тенге (-0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 65,96 тенге (+0,10).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 439,5-441,6 тенге, евро – по 500,4-505,2 тенге, рубли – по 4,97-5,08.

Мировые цены на нефть на биржах растут 28 сентября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость нефти марки Brent, повысившись на 3,16 доллара, составила 107,48 доллара за баррель.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подорожал на 1,96 доллара – до 94,37 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара 441,88 тенге, евро – 503,61 тенге, рубля – 5,24 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 сентября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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