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Финансы

Доллар еще слегка подешевел на торгах 15 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:44 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,88 тенге (-0,06).

Курс российского рубля понизился до 5,31 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,79 тенге (-0,12).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,6-450 тенге, евро – по 515,2-520,4 тенге, рубли – по 5,08-5,19.

Мировые цены на нефть на биржах растут 15 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,79%, до 107,57 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 1,91%, до 103,33 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 447,8 тенге, евро – 516,76 тенге, рубля – 5,3 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 сентября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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