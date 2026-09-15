Доллар еще слегка подешевел на торгах 15 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,88 тенге (-0,06).

Курс российского рубля понизился до 5,31 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,79 тенге (-0,12).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,6-450 тенге, евро – по 515,2-520,4 тенге, рубли – по 5,08-5,19.

Мировые цены на нефть на биржах растут 15 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,79%, до 107,57 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 1,91%, до 103,33 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 447,8 тенге, евро – 516,76 тенге, рубля – 5,3 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 сентября, можно здесь.