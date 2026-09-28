В Федерации легкой атлетики высказались о ситуации с Ясминой Токсанбаевой и выплатах призовых
В федерации напомнили, что на XX летних Азиатских играх, проходящих в Японии, Ясмина Токсанбаева выступила в спортивной ходьбе на марафонской дистанции. Она преодолела 42,195 км за 3:22:20 и принесла Казахстану золотую медаль Азиатских игр.
"Однако после соревнований был подан протест в связи с обувью, которую спортсменка использовала во время выступления. В связи с данной ситуацией федерация продолжает защищать права и интересы спортсменки. В настоящее время федерация подала соответствующий протест и направила жалобу на принятое решение".Пресс-служба ФЛА РК
Отмечается, что в перечне разрешенной обуви World Athletics указана марка ASICS. При этом конкретная модель обуви, в которой выступала Ясмина, в данном перечне отсутствовала.
Кроме того, до начала соревнований обувь спортсменки была проверена, после чего ей было разрешено выйти на старт. В связи с этим федерация продолжит работу по защите прав и интересов Ясмины.
"Вместе с тем федерация не снимает с себя ответственности. Помимо качественной подготовки спортсмена и результата на соревнованиях, важное значение имеют соблюдение установленных регламентов и технических требований, а также эффективная защита интересов спортсменов в международных спортивных организациях. Со своей стороны федерация обеспечила Ясмине полноценный тренировочный процесс, медико-биологическое сопровождение и все необходимые условия для подготовки. Результат этой работы был продемонстрирован на дистанции: Ясмина первой пересекла финишную линию и показала чемпионский результат".Пресс-служба ФЛА РК
В этой связи в федерации считают необходимым продолжить и усилить работу по защите интересов казахстанских спортсменов на международной арене. На комплексных международных соревнованиях эта работа осуществляется в координации с Национальным олимпийским комитетом (НОК) РК.
"Для нас Ясмина – чемпионка. Федерация продолжит ее поддерживать. Независимо от результата рассмотрения направленных нами протеста и жалобы, все предусмотренные для чемпионки призовые выплаты будут полностью осуществлены федерацией за счет собственных средств".Пресс-служба ФЛА РК
На пост отреагировали казахстанцы, которые поддержали заявление федерации и спортсменку:
- "Желаю удачи".
- "Пожалуйста! Защитите ее и ее "золото"!"
- "Хоть кто-то защищает наших спортсменов".
- "Ну если требования настолько принципиальны, то логично проводить проверку заранее, а не после того, как человек уже победил. Ясмина, мы тобой гордимся!"
- "Защищайте, бейтесь до последнего. 42,2 пройти не каждому дано. Она уже чемпион. Если бы пришла последняя, то никто бы не обратил внимание на кроссовки".
- "Мне интересно, почему они до старта не сказали про кроссовки? Куда смотрели ответственные?! Почему все претензии начались, когда она прошла 42,2 и завоевала "золото". Надо ее не просто поддержать, а добиться справедливости. Она достойно завоевала эту победу. Все это видели!"
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27 сентября 2026 года Ясмина Токсанбаева финишировала первой в марафонской спортивной ходьбе на 42,195 км с результатом 3 часа 22 минуты 20 секунд и завоевала для Казахстана девятое "золото" Азиады. Однако сразу после завершения захода соперницы подали протест из-за несоответствия кроссовок казахстанки техническим требованиям.
По данным НОК РК, в ходе проверки техническими делегатами было зафиксировано, что модель обуви представительницы Казахстана отсутствует в перечне моделей, одобренных World Athletics. В World Athletics официально подтвердили, что использованная Ясминой Токсанбаевой модель обуви не является одобренной для использования на соревнованиях.
Согласно действующим правилам Международной федерации, в таком случае результат спортсмена признается недействительным, а итоговый протокол соревнований корректируется. Так, в результате казахстанская спортсменка Алина Чистякова, ранее занимавшая четвертое место, поднялась на третью позицию и завоевала бронзовую медаль.