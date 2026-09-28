В Федерации легкой атлетики высказались о ситуации с Ясминой Токсанбаевой и выплатах призовых

Сегодня, 28 сентября 2026 года, пресс-служба Федерации легкой атлетики (ФЛА) Казахстана опубликовала в Instagram официальное заявление по ситуации с легкоатлеткой Ясминой Токсанбаевой, сообщает Zakon.kz.

В федерации напомнили, что на XX летних Азиатских играх, проходящих в Японии, Ясмина Токсанбаева выступила в спортивной ходьбе на марафонской дистанции. Она преодолела 42,195 км за 3:22:20 и принесла Казахстану золотую медаль Азиатских игр.

"Однако после соревнований был подан протест в связи с обувью, которую спортсменка использовала во время выступления. В связи с данной ситуацией федерация продолжает защищать права и интересы спортсменки. В настоящее время федерация подала соответствующий протест и направила жалобу на принятое решение". Пресс-служба ФЛА РК

Отмечается, что в перечне разрешенной обуви World Athletics указана марка ASICS. При этом конкретная модель обуви, в которой выступала Ясмина, в данном перечне отсутствовала.

Кроме того, до начала соревнований обувь спортсменки была проверена, после чего ей было разрешено выйти на старт. В связи с этим федерация продолжит работу по защите прав и интересов Ясмины.

"Вместе с тем федерация не снимает с себя ответственности. Помимо качественной подготовки спортсмена и результата на соревнованиях, важное значение имеют соблюдение установленных регламентов и технических требований, а также эффективная защита интересов спортсменов в международных спортивных организациях. Со своей стороны федерация обеспечила Ясмине полноценный тренировочный процесс, медико-биологическое сопровождение и все необходимые условия для подготовки. Результат этой работы был продемонстрирован на дистанции: Ясмина первой пересекла финишную линию и показала чемпионский результат". Пресс-служба ФЛА РК

В этой связи в федерации считают необходимым продолжить и усилить работу по защите интересов казахстанских спортсменов на международной арене. На комплексных международных соревнованиях эта работа осуществляется в координации с Национальным олимпийским комитетом (НОК) РК.

"Для нас Ясмина – чемпионка. Федерация продолжит ее поддерживать. Независимо от результата рассмотрения направленных нами протеста и жалобы, все предусмотренные для чемпионки призовые выплаты будут полностью осуществлены федерацией за счет собственных средств". Пресс-служба ФЛА РК

На пост отреагировали казахстанцы, которые поддержали заявление федерации и спортсменку:

"Желаю удачи".

"Пожалуйста! Защитите ее и ее "золото"!"

"Хоть кто-то защищает наших спортсменов".

"Ну если требования настолько принципиальны, то логично проводить проверку заранее, а не после того, как человек уже победил. Ясмина, мы тобой гордимся!"

"Защищайте, бейтесь до последнего. 42,2 пройти не каждому дано. Она уже чемпион. Если бы пришла последняя, то никто бы не обратил внимание на кроссовки".

"Мне интересно, почему они до старта не сказали про кроссовки? Куда смотрели ответственные?! Почему все претензии начались, когда она прошла 42,2 и завоевала "золото". Надо ее не просто поддержать, а добиться справедливости. Она достойно завоевала эту победу. Все это видели!"

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27 сентября 2026 года Ясмина Токсанбаева финишировала первой в марафонской спортивной ходьбе на 42,195 км с результатом 3 часа 22 минуты 20 секунд и завоевала для Казахстана девятое "золото" Азиады. Однако сразу после завершения захода соперницы подали протест из-за несоответствия кроссовок казахстанки техническим требованиям.

По данным НОК РК, в ходе проверки техническими делегатами было зафиксировано, что модель обуви представительницы Казахстана отсутствует в перечне моделей, одобренных World Athletics. В World Athletics официально подтвердили, что использованная Ясминой Токсанбаевой модель обуви не является одобренной для использования на соревнованиях.

Согласно действующим правилам Международной федерации, в таком случае результат спортсмена признается недействительным, а итоговый протокол соревнований корректируется. Так, в результате казахстанская спортсменка Алина Чистякова, ранее занимавшая четвертое место, поднялась на третью позицию и завоевала бронзовую медаль.