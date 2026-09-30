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$
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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 сентября

Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, обмен валюты, курс валюты, доллары, евро, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 12:02 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 30 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 439,37 тенге, евро – 498,6 тенге, рубля – 5,22 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 436 тенге, продажи – 443 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 497 тенге, продажи – 507 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 4,95 тенге, продажи – 5,15 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 439,4 тенге, продажи – 441,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 498,8 тенге, продажи – 503,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 4,96 тенге, продажи – 5,07 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 440 тенге, продажи – 442,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 499,2 тенге, продажи – 504,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,10.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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