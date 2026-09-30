Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 439,37 тенге, евро – 498,6 тенге, рубля – 5,22 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 436 тенге, продажи – 443 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 497 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 4,95 тенге, продажи – 5,15 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 439,4 тенге, продажи – 441,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 498,8 тенге, продажи – 503,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 4,96 тенге, продажи – 5,07 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 440 тенге, продажи – 442,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 499,2 тенге, продажи – 504,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,10.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.