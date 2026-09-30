После поручения президента: полиция Астаны раскрыла статистику по граффити и вандализму

Сегодня, 30 сентября 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) Астаны предоставила информацию по предупреждению фактов умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 19 сентября президент Касым-Жомарт Токаев поручил акиму столицы Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовывать стены общественных зданий граффити.

"С начала года в результате принятых мер выявлены 143 лица, причинивших ущерб имуществу либо уничтоживших его. Из них 89 правонарушителей подвергнуты административному аресту. Кроме того, выявлено 77 лиц, нарушивших требования в части осквернения зданий и иных сооружений, а также мест общего пользования. 51 из них подвергнут административному аресту", – следует из релиза, распространенного в среду.

Вместе с тем вопросы соблюдения чистоты и санитарного состояния общественных мест также находятся на постоянном контроле полиции.

В этом направлении выявлено 928 административных правонарушений, связанных с загрязнением мест общего пользования.

Полиция также проводит комплексную работу по выявлению и устранению несанкционированных надписей и граффити.

На сегодняшний день выявлено 159 фактов нанесения граффити, 128 из них закрашены, а места приведены в первоначальный вид.

Подчеркивается, что особое внимание уделяется граффити, связанным с наркотиками.

На основании сообщений, поступивших через приложение Smart Astana и информационный сервис "Нет наркотикам", выявлено и устранено 151 граффити с наркосодержанием.

Стражи порядка напомнили, что повреждение общественного имущества, осквернение зданий, нанесение незаконных граффити и загрязнение мест общего пользования являются правонарушениями, влекущими ответственность.

24 сентября 2026 года стало известно, что МВД Казахстана в рамках реализации программы "Таза Қазақстан" усилило работу по пресечению осквернения зданий и незаконного нанесения граффити. Отмечалось, что за два дня по стране зафиксировано более 2 300 фактов нанесения граффити. Подробнее – по ссылке.