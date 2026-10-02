Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 октября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 2 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,91 тенге, евро – 499,05 тенге, рубля – 5,3 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 442 тенге, продажи – 449 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 501 тенге, продажи – 511 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 444,5 тенге, продажи – 447,2тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 500,7 тенге, продажи – 505,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,03 тенге, продажи – 5,14 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 444,8 тенге, продажи – 447 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 500,7 тенге, продажи – 505,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,07 тенге, продажи – 5,13. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью