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$
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499.05
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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 11:11 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 2 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,91 тенге, евро – 499,05 тенге, рубля – 5,3 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 442 тенге, продажи – 449 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 501 тенге, продажи – 511 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 444,5 тенге, продажи – 447,2тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 500,7 тенге, продажи – 505,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,03 тенге, продажи – 5,14 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 444,8 тенге, продажи – 447 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 500,7 тенге, продажи – 505,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,07 тенге, продажи – 5,13.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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