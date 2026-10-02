Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,91 тенге, евро – 499,05 тенге, рубля – 5,3 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 442 тенге, продажи – 449 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 501 тенге, продажи – 511 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 444,5 тенге, продажи – 447,2тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 500,7 тенге, продажи – 505,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,03 тенге, продажи – 5,14 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 444,8 тенге, продажи – 447 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 500,7 тенге, продажи – 505,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,07 тенге, продажи – 5,13.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.