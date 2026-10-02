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Финансы

Изменился порядок и пороговые значения по авансовым платежам КПН

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 12:37 Фото: freepik
В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали об основных правилах и изменениях при исчислении и уплате авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу (КПН), сообщает Zakon.kz.

Кто обязан уплачивать авансовые платежи

Согласно статье 348 Налогового кодекса РК (НК РК), авансовые платежи уплачивают юридические лица, у которых совокупный годовой доход (СГД) с учетом корректировок за период, предшествующий предыдущему налоговому году, превышает 600 000-кратный размер МРП (2 595 000 000 тенге в 2026 году).

От уплаты авансовых платежей освобождаются:

  • налогоплательщики, чьи доходы не превышают порог в 600 000 МРП;
  • вновь созданные налогоплательщики – в течение текущего и последующего налогового года;
  • некоммерческие организации, применяющие положения п.1 ст. 329 и ст. 330 НК РК;
  • организации лиц с инвалидностью, соответствующие условиям ст. 331 НК РК;
  • участники "Астана ХАБ";
  • прочие налогоплательщики, указанные в п.п.7-9 п.1 ст. 348 НК РК.

Порядок исчисления и сдачи отчетности

I квартал (январь, февраль, март): Представление расчета авансовых платежей до сдачи декларации (ФНО 101.01) упразднено. Начисление авансовых платежей производится налоговым органом автоматически в размере 1/12 от суммы авансов за предыдущий период (статья 349 НК РК).

II-IV кварталы (апрель – декабрь): Налогоплательщики представляют Расчет авансовых платежей после декларации (ФНО 101.02) в срок не позднее 20 апреля текущего года (статья 350 НК РК).

Корректировка сумм: При изменении сумм предполагаемого дохода налогоплательщик вправе представить дополнительный расчет (ФНО 101.02) до 31 декабря отчетного налогового периода.

Сроки уплаты и административная ответственность

Уплата авансовых платежей производится ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца.

Превышение фактически исчисленной суммы КПН по итогам налогового периода над суммой авансовых платежей более чем на 20% влечет административную ответственность по ч. 3 статьи 278 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" (в виде административного штрафа в размере 20% от суммы превышения).

Департамент государственных доходов рекомендует налогоплательщикам своевременно производить корректировки заявленных сумм авансовых платежей по КПН.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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