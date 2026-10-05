Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 октября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 5 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,73 тенге, евро – 502,98 тенге, рубля – 5,35 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 445 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 502 тенге, продажи – 512 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,14 тенге, продажи – 5,34 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 449,4 тенге, продажи – 451,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 503 тенге, продажи – 507,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,08 тенге, продажи – 5,20 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 449,3 тенге, продажи – 451,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 503,6 тенге, продажи – 508,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,12 тенге, продажи – 5,18 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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