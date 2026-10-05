#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
447.73
502.98
5.35
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 5 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,73 тенге, евро – 502,98 тенге, рубля – 5,35 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 445 тенге, продажи – 452 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 502 тенге, продажи – 512 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,14 тенге, продажи – 5,34 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 449,4 тенге, продажи – 451,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 503 тенге, продажи – 507,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,08 тенге, продажи – 5,20 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 449,3 тенге, продажи – 451,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 503,6 тенге, продажи – 508,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,12 тенге, продажи – 5,18 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара
11:22, 01 октября 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 октября
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:11, 02 октября 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 октября
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
11:19, 05 августа 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Командный чемпионат Казахстана по шахматам в рапиде и блицу
11:17, Сегодня
Стали известны призёры командного чемпионата Казахстана по шахматам в рапиде и блице
Казахстанский форвард Ерсултан Торекул в форме &quot;Тараза&quot;
11:15, Сегодня
Казахстанский форвард Ерсултан Торекул забил первый гол за белорусский клуб "Барановичи"
Александр Бублик бурно реагирует на момент
10:55, Сегодня
Стали известны сетка и потенциальные соперники Александра Бублика на "Мастерсе" в Шанхае
Нападающий &quot;Горняка&quot; Валерий Гурин
10:41, Сегодня
Российский нападающий "Горняка" Гурин признан лучшим игроком пятой недели ЧРК по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: