Где в Казахстане дешевле построить дом: сравниваем цены на бетон, цемент и арматуру

Расходы на строительство в стране растут быстрее общей инфляции, но по регионам картина заметно отличается. Zakon.kz сравнил цены на основные стройматериалы и выяснил, где они обходятся дешевле.

Цены в отрасли обгоняют инфляцию

Годовая инфляция в Казахстане продолжает замедляться. В сентябре она составила 9,3% против 9,8% месяцем ранее. Продовольственные товары за год подорожали на 8,5%, платные услуги – на 8,9%, непродовольственные товары – на 11%.

В строительстве картина иная. В сентябре цены здесь оказались на 10,4% выше прошлогодних, а строительно-монтажные работы подорожали на 10,9%. С начала года прирост составил соответственно 9,8 и 10,2%, – следует из данных Бюро национальной статистики АСПиР РК.

При этом сами стройматериалы не выглядят главным источником роста – за год они подорожали в среднем только на 4%. Машины и оборудование стали дешевле на 0,5%. Зато работы прибавили сразу 17,2%..

Цемент дорожает, пластик дешевеет

Сильнее всего среди основных материалов за год подорожал цемент – на 13,8%.

Краски, лаки и мастики прибавили 13,2%,

продукты нефтепереработки – 9,2%,

гравий, песок и глина – 8,9%,

листовое стекло – 8,7%,

известь и гипс – 8,6%.

Но есть и обратное движение. Строительные изделия из пластмасс подешевели на 15,3%, изделия из стали – на 11,5%. Цены на стальные трубы, металлоконструкции, металлические двери и окна остались на прошлогоднем уровне.

Самые дорогие города – Павлодар и Шымкент

Наибольший рост цен в строительстве за год зафиксирован в Павлодаре и области – 13,6%.

В Шымкенте показатель составил 12,5%,

в Астане – 11,1%,

в Северо-Казахстанской области – 10,7%,

в области Улытау – 10,4%.

На другом конце списка – Жамбылская область, где строительство подорожало на 8,1%.

В Акмолинской области прирост составил 8,8%,

в Карагандинской – 9%,

в Кызылординской – 9,3%,

в Восточно-Казахстанской – 9,4%,

в Астане цены увеличились на 11,1%,

в Алматы – на 9,9%.

Бетон, арматура, щебень, цемент…

Еще нагляднее региональные различия видны по конкретным материалам.

Например, готовая бетонная смесь М350 в сентябре обходилась строительным организациям в Астане в среднем в 16 323 тенге за тонну. В Алматы – в 12 687 тенге. Разница составляет около 29%.

Щебень М1400 фракции 20-40 мм в среднем по Казахстану стоит 11 267 тенге за кубометр. Но в Западно-Казахстанской области материал обойдется в 17 703 тенге, а в Павлодарской – лишь в 4 626 тенге. Между двумя регионами цена отличается почти в 3,8 раза.

Тонна цемента ЦЕМ I 42,5 Н в среднем по стране стоила 52 611 тенге. В Актюбинской области – 66 573 тенге, в Кызылординской – 45 741 тенге, то есть на 46% дешевле.

И, наконец, гладкая арматура А-I диаметром 6-10 мм стоит в Шымкенте 358 891 тенге за тонну при среднем показателе по стране 441 777 тенге. Разница превышает 18%.

Как видим, универсального ответа на вопрос "Где строить дом дешевле?" нет. Павлодарская область показывает самый высокий рост стоимости строительства, но при этом отдельные местные материалы там значительно дешевле, чем в других регионах. В Алматы стройка дорожает медленнее, чем в Астане и Шымкенте, но и здесь преимущество зависит от конкретного материала. Поэтому итоговая смета определяется не регионом, а набором необходимых материалов, их местным производством и стоимостью доставки.

Ранее мы рассказали, что в Алматы усилили контроль за незаконным строительством и уже снесли 52 объекта.