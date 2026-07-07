Где дешевле строить дом в Казахстане: сравнение цен на стройматериалы

Стоимость строительства в Казахстане за год выросла на 9,2%. При этом цены на основные материалы в разных регионах могут отличаться на десятки процентов. Zakon.kz изучил данные рынка и выяснил, где разница наиболее заметна.

Что нам стоит дом построить

По итогам июня индекс цен в строительстве составил 109,2% к июню прошлого года – это чуть меньше годовой инфляции (10,3%).

Основной вклад в удорожание строительства, по данным БНС АСПиР РК, внесли строительно-монтажные работы, которые за год выросли на 9,5%. Еще заметнее увеличились "прочие работы и затраты" – на 15,9%. В эту категорию входят транспортные расходы, услуги подрядчиков, проектные и организационные издержки.

При этом машины и оборудование за тот же период прибавили лишь 1,7%. Это говорит о том, что сегодня себестоимость строительства формируется прежде всего за счет самих работ и сопутствующих расходов.

Стекло дорожает, сталь дешевеет

Статистика показывает, что говорить об одинаковой динамике по всем строительным материалам нельзя.

За последний год наиболее заметно выросли цены на листовое стекло (+13,4%), песок, гравий и глину (+9,7%), цемент (+9,2%), а также краски и лакокрасочные материалы (+9,9%).

В то же время часть продукции стала дешевле. Так, цены на изделия из холодногнутой стали снизились на 10,6%, строительные изделия из пластмасс – на 8,4%, а черные металлы – на 1,7%. Другими словами, итоговая стоимость строительства очень сильно зависит от набора используемых материалов.

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Разные регионы – разные цены

Еще одна особенность строительного рынка – значительный разброс цен между регионами.

Так, средняя стоимость кубометра природного песка по Казахстану составляет 10 554 тенге. Однако в Павлодарской области он обходится строительным организациям всего в 4 203 тенге, а в Акмолинской области – 5 079 тенге.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке цемента. Если средняя цена тонны цемента ЦЕМ I 42,5 Н составляет 47 700 тенге, то в Актюбинской области она достигает 62 762 тенге.

Существенная разница сохраняется и по металлопрокату. В среднем тонна арматуры класса А-III диаметром 12-20 мм стоит 338 843 тенге. В Акмолинской области ее приобретают по 320 751 тенге, тогда как в Кызылординской области цена достигает 384 994 тенге.

Даже товарный бетон отличается по стоимости. Средняя цена тонны смеси М350 составляет 17 699 тенге, тогда как в Алматы она обходится примерно в 12 202 тенге, а в Астане – 15 118 тенге.

Подобные различия объясняются транспортными расходами, удаленностью производителей, уровнем конкуренции и объемами строительства в конкретном регионе.

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Где цены растут быстрее

Самые высокие темпы роста стоимости строительства зафиксированы в Павлодарской области, где за год индекс достиг 111%. Далее следуют Шымкент (110,4%), Астана (109,7%) и Алматинская область (109,4%).

Наиболее сдержанная динамика отмечена в Жамбылской области (107%), Карагандинской области (107,4%) и области Улытау (107,7%).

Таким образом, июньская статистика показывает сразу две тенденции. Первая – стоимость строительства в Казахстане продолжает увеличиваться за счет роста стоимости строительно-монтажных и сопутствующих работ. Вторая – единых цен на строительные материалы в стране не существует. Поэтому даже при одинаковом проекте будущего дома расходы на его строительство могут заметно отличаться в зависимости от региона.

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