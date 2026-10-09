Где в Казахстане дешевле стричься, мыться, лечиться и чистить одежду

Стоимость жизни в городах Казахстана определяется не только зарплатами и ценами в магазинах. Солидную часть бюджета съедают обычные услуги, которым мы часто не придаем значения, – стрижка, химчистка, баня и т.д. В каких городах они обходятся дешевле, в материале Zakon.kz.

Туркестан: баня, химчистка и фото почти за "спасибо"

Судя по сентябрьским данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, Туркестан может претендовать на звание одного из самых недорогих городов страны по повседневным услугам.

Посещение общего зала бани здесь стоит в среднем 1188 тенге. Это минимум среди всех представленных городов. Для сравнения: в Актау за тот же поход придется заплатить 4128 тенге – почти в 3,5 раза больше. В Алматы баня обходится в 3328 тенге, в Астане – 3049 тенге.

В Туркестане дешевле всего и починить обувь – 1944 тенге. Самый высокий ценник в Караганде – 4561 тенге, в Семее – 4169 тенге, в Актобе – 4141 тенге.

Химчистка верхней одежды в Туркестане стоит 4943 тенге. Чуть дороже в Шымкенте – 5244 тенге. А вот в Актобе химчистка стоит 11 671 тенге, в Костанае – 10 748 тенге.

Даже четыре цветные фотографии на документы в Туркестане обойдутся дешевле всего – 438 тенге. А вот в Караганде за них придется отдать 1070 тенге.

Красота требует жертв, особенно в Алматы

За женскую стрижку больше всего придется заплатить в южной столице – в среднем 7544 тенге. В Астане она стоит 5675 тенге, Актау – 5295 тенге, Актобе – 5233 тенге.

Самые демократичные цены оказались в Семее – 2897 тенге и вновь в Туркестане – 2910 тенге. То есть алматинка платит за стрижку примерно в 2,6 раза больше, чем жительница Семея.

С мужчинами ситуация похожая. Алматы снова на первом месте по дороговизне – 5536 тенге за стрижку. В Астане – 4886 тенге, Караганде – 4642 тенге.

Дешевле всего привести прическу в порядок в Кызылорде – 2236 тенге. В Уральске это стоит 2611 тенге, Семее – 2657 тенге.

Если условная пара решит подстричься в Алматы, две услуги вместе обойдутся примерно в 13,1 тыс. тенге. В Кызылорде – около 5,5 тыс. тенге. Разница более чем двукратная.

Здоровье по прайсу: где самые дешевые УЗИ и анализы

С медицинскими услугами разброс цен тоже внушительный. Самое дешевое УЗИ брюшной полости БНС зафиксировало в Уральске – 4728 тенге. В Семее оно стоит 4895 тенге, Кызылорде – 5654 тенге.

На другом полюсе – Атырау (10 325 тенге) и Астана (10 248 тенге). То есть одна и та же услуга в разных городах отличается в цене более чем вдвое.

Общий анализ крови дешевле всего сдать в Кызылорде – 1817 тенге. В Актау он стоит 1835 тенге, Талдыкоргане – 1867 тенге. Самый дорогой ОАК оказался в Атырау – 4531 тенге, следом идет Тараз – 4305 тенге.

Для общего анализа мочи самые низкие цены в Жезказгане – 1137 тенге и Актау – 1141 тенге. Дороже всего он обходится в Конаеве – 1978 тенге.

Если сложить стоимость УЗИ брюшной полости, ОАК и ОАМ, то в Уральске такой набор услуг обойдется примерно в 8,4 тыс. тенге. В Атырау – почти вдвое дороже, около 16,7 тыс. тенге.

Санаторий без разорения: и снова Туркестан

Самая низкая средняя стоимость лечебных и реабилитационных услуг санаторно-курортных организаций снова оказалась в Туркестане – 18 556 тенге за сутки.

Ненамного дороже Павлодар – 18 757 тенге и Тараз – 19 760 тенге. В Костанае сутки стоят 20 830 тенге, Караганде – 21 360 тенге.

Самые высокие цены – в Актау, где сутки обходятся в 30 968 тенге. Далее идут Атырау – 30 458 тенге и Конаев – 30 162 тенге.

Если провести в санатории неделю, то по средним тарифам в Туркестане потребуется около 130 тыс. тенге, а в Актау – почти 217 тыс. тенге. Разница – около 87 тыс. тенге.

Где детсад и гостиница бьют по карману

По нескольким видам услуг Алматы уверенно находится среди самых дорогих городов.

Помимо рекордных цен на мужские и женские стрижки, здесь дороже всего стоят услуги детских дошкольных учреждений – в среднем 43 473 тенге в месяц. В Астане – 36 776 тенге, Костанае – 37 413 тенге.

Самый низкий показатель (не поверите!) снова у Туркестана – 12 936 тенге. В Таразе детсад обходится в 19 647 тенге, Кызылорде – 20 759 тенге.

Алматы лидирует и по стоимости проживания в гостинице – 35 821 тенге за сутки. Для сравнения: в Семее средняя цена составляет 12 151 тенге, Усть-Каменогорске – 14 444 тенге, Актау – 14 664 тенге.

Впрочем, Алматы дороже далеко не во всем.

Самая дорогая баня находится в Актау, химчистка – в Талдыкоргане, УЗИ и общий анализ крови – в Атырау, а билет в кино – в Усть-Каменогорске, где он стоит 3261 тенге.

Ранее мы рассказали, где в Казахстане дешевле всего поесть вне дома. Среди крупнейших городов самым доступным оказался Шымкент: комплексный обед здесь можно найти примерно за 2000-2200 тенге. Тот же обед в Алматы обходится примерно минимум в 4500 тенге.