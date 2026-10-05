Доллар снова взлетел на торгах 5 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 454,98 тенге, поднявшись сразу на 6,62 тенге.

Курс российского рубля остался на уровне 5,38 тенге.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 456-458,6 тенге, евро – по 508,7-513,6 тенге, рубли – по 5,14-5,27.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 5 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,71% до $101,52 за баррель. В пятницу Brent подешевела на 0,06%, до $102,25 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,14 (1,25%), до $89,97 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,76 (1,9%), до $91,11 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 447,73 тенге, евро – 502,98 тенге, рубля – 5,35 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 октября, можно здесь.