Доллар снова взлетел на торгах 5 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 454,98 тенге, поднявшись сразу на 6,62 тенге.
Курс российского рубля остался на уровне 5,38 тенге.
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 456-458,6 тенге, евро – по 508,7-513,6 тенге, рубли – по 5,14-5,27.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются 5 октября.
Так, декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,71% до $101,52 за баррель. В пятницу Brent подешевела на 0,06%, до $102,25 за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,14 (1,25%), до $89,97 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,76 (1,9%), до $91,11 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 447,73 тенге, евро – 502,98 тенге, рубля – 5,35 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 октября, можно здесь.