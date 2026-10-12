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Финансы

Доллар снова подешевел на торгах 12 октября

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 15:45 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 451,31 тенге, снизившись на 2,65 тенге.

Курс российского рубля поднялся до 5,37 тенге (+0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,56 тенге (-0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,8-451,8 тенге, евро – по 504-508,6 тенге, рубли – по 5,15-5,26.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 12 октября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) цена барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,65 доллара, составила 104,1 доллара.

На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 1,02 доллара – до 90,83 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 453,93 тенге, евро – 508,72 тенге, рубля – 5,35 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 октября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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