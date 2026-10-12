Доллар снова подешевел на торгах 12 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 451,31 тенге, снизившись на 2,65 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 5,37 тенге (+0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,56 тенге (-0,19).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,8-451,8 тенге, евро – по 504-508,6 тенге, рубли – по 5,15-5,26.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются 12 октября.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) цена барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,65 доллара, составила 104,1 доллара.
На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 1,02 доллара – до 90,83 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 453,93 тенге, евро – 508,72 тенге, рубля – 5,35 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 октября, можно здесь.