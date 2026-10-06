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Финансы

Кто несет ответственность, если отчет бизнеса не ушел вовремя из-за сбоя системы

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 11:49 Фото: freepik
Вице-министр финансов Асет Турысов на пресс-конференции в правительстве 6 октября 2026 года рассказал, что делать бизнесу в случае сбоев в государственных информационных системах, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что если ошибается налогоплательщик, то ему немедленно начинают начислять пеню. Они поинтересовались, кто несет ответственность со стороны государства перед бизнесом, если платежи и другие операции не прошли из-за сбоя систем со стороны государства.

Асет Турысов отметил, что процессы постоянно совершенствуются, в том числе за счет цифровой трансформации.

"Даже если были сбои, то мы стараемся максимально день в день эти все сбои устранить. И после этих сбоев Комитет госдоходов, например, объявляет всегда, что если были какие-то проблемы, что в том или ином направлении ведется работа, и, соответственно, будут пересмотрены те же уведомления, если они ошибочные, или ошибочные решения, которые приняты по ним", – заверил он.

Вице-министр рассказал, кто несет ответственность в таких ситуациях.

"Что касается сбоев самих, то каждый сбой фиксируется соответствующим актом. Комитет информационной безопасности тоже подключается к этим сбоям, и в случае если он приносит какие-то стратегические проблемы, это тоже накладывает вплоть до административного штрафа на уполномоченное лицо. В целом, в случае, если у кого-то возникают какие-то проблемы, у нас есть для этого колл-центр. Мы готовы отработать все частные случаи, но системных сбоев у нас долгое время уже не наблюдалось", – резюмировал спикер.

Ранее Асет Турысов рассказал, в каком случае у налоговых органов могут возникнуть вопросы к казахстанцам.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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