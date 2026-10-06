Что будет, если расходы казахстанцев не сойдутся с их доходами

Вице-министр финансов Асет Турысов на пресс-конференции в правительстве рассказал, в каком случае у налоговых органов могут возникнуть вопросы к казахстанцам, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что у налоговиков есть цифровое досье практически на каждого казахстанца. Речь идет о системе Smart Data Finance. В этой связи они поинтересовались, может ли система выявить случаи, когда человек показывает государству один доход, а живет на другой.

"Smart Data Finance, действительно, собирает 80 источников данных. Это данные в соответствии с Налоговым кодексом: недвижимость, автомобили, земля и прочее. По мобильным переводам – в определенных случаях только можем видеть, и то сигнализируют нам не в полной мере. Однако, конечно, если у вас достаточно большая разница, эту разницу надо подтвердить", – добавил он.

Речь идет о крупных покупках на фоне отсутствия официальных источников дохода.

"Сопоставляя доходную часть и расходную часть, мы видим, что есть разница. Например, у человека нет никаких источников доходов, и он при этом купил квартиру, купил дом, купил 5-6 автомобилей. Соответственно, к нему будут вопросы, откуда у него появились источники. Возникают вопросы от соответствующих наших органов, и, соответственно, проводится работа либо с этими гражданами, либо с юрлицами. Источники доходов можно подтвердить, после чего заплатить соответствующие налоги в соответствии с Налоговым кодексом, и вопрос будет решен", – пояснил Асет Турысов.

4 ноября 2025 года Асет Турысов рассказал, насколько безопасно внедрять в Казахстане досье каждого налогоплательщика.