ИИ подскажет, где открыть бизнес казахстанцам

Вице-министр финансов Асет Турысов на брифинге в СЦК 15 июня 2026 года рассказал, какие новые опции стали доступны бизнесу в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о ранее озвученных министерством планах разработать совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития ИИ-ассистента, который будет подсказывать, где лучше всего открыть магазин или кофейню.

"Мы уже его сделали, он в Едином личном кабинете предпринимателя находится. Можете зайти туда и посмотреть, как он работает. Суть его простая, так как мы видим чеки, видим контрольно-кассовые машины и счета-фактуры, он помогает в онлайн-режиме оценить. Если вы выберете какой-то участок, например, в районе Казмедиа, и хотите открыть здесь, допустим, аптеку либо магазин, то он будет подсказывать, какой балл, подходит этот участок для открытия бизнеса или нет", – сообщил Асет Турысов.

28 апреля 2026 года заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о разработке AI-помощника для открытия бизнеса.