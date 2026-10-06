Оплата "криптой" стала доступна в 5 тысячах торговых точек Казахстана

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Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 октября 2026 года на заседании правительства доложил о развитии криптоиндустрии, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, криптоиндустрия – следующее направление новой экономики. "Правовая основа для развития рынка создана. Действует закон "О цифровых активах". Главой государства подписан указ "О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов". Указ предусматривает: перевод криптовалютного оборота в регулируемый контур, налоговое стимулирование, использование попутного нефтяного газа для цифрового майнинга", – сказал Жаслан Мадиев. Он также сообщил, что 12 сентября запущен стратегический цифровой майнинг мощностью 90 МВт. "Для привлечения инвестиций в новую генерацию предусмотрен механизм "70/30". CryptoPay уже доступен более чем в 5 тысячах торговых точек", – добавил министр. Ранее Жаслан Мадиев заявил об отсутствии системного подхода в процессе цифровой трансформации регионов.

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